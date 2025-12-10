Старые дела перевели в строгий режим

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил совладельца легендарного ночного клуба «Грибоедов» Олега Каштело к девяти годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве четырех человек в девяностые годы. Ключевую роль в раскрытии серии убийств сыграли досудебное соглашение с фигурантом, международный розыск исполнителей и уникальный допрос в израильской тюрьме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 8 октября 2024 года СКР в рамках международно-правовой помощи допросил в Тель-Авиве Карлика и предъявил ему обвинение. Свою вину в совершении преступления тот признал

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга 8 октября 2024 года СКР в рамках международно-правовой помощи допросил в Тель-Авиве Карлика и предъявил ему обвинение. Свою вину в совершении преступления тот признал

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Основателя легендарного клуба «Грибоедов» Олега Каштело и его предполагаемого сообщника Александра Сивакова арестовали в конце февраля 2024 года по обвинению в организации убийства своего телохранителя Сергея Максимова (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Обоих фигурантов отправили в СИЗО, так как их проверяли на совершение других преступлений. Кроме того, следователь счел, что Каштело хотел уехать из России в Таиланд. Изначально бизнесмен свою причастность не признавал.

Тем не менее позже он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и помог следствию найти останки одного из убитых. После этого, как следует из материалов дела, он начал давать подробные показания не только об убийстве телохранителя, но и о других преступлениях, совершенных в 1990-х годах участниками «ферганской» группировки, в которую он входил. Так следствие выделило в отдельное производство и дополнительно квалифицировало еще три эпизода.

Как установил СКР, Каштело причастен к четырем эпизодам, два из которых были квалифицированы как убийства по найму и в составе организованной группы (пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Первый эпизод относится к марту 1993 года. Тогда на улице Верности был застрелен участник конкурирующей «тамбовской» группировки Олег Гуняшин. Суд счел доказанным, что Каштело обеспечивал прикрытие лидеру и идеологу «ферганской» преступной группировки (ОПГ), активной в Санкт-Петербурге в 1990-х годах, Владимиру Беляеву. Последний произвел в потерпевшего не менее 25 выстрелов, после чего подельники скрылись на автомобиле.

Совладельцу «Грибоедова» вменили также убийство в июле 1997 года председателя совета директоров АООТ «Рефрижераторный флот» Владимира Коломойца с целью завладения активами предприятия. Каштело, по версии следствия, заманил жертву на встречу под фиктивным предлогом, после чего тот был похищен и убит сообщниками.

Третий и четвертый эпизоды ранее подробно освещались СМИ. В январе 2000 года был расстрелян бывший сотрудник РУБОП и телохранитель Каштело Сергей Максимов. Следствие утверждало, что бизнесмен, узнав о готовящемся на него покушении со стороны охранника, сам организовал его ликвидацию, предоставив исполнителям оружие и автомобиль. В июне 2000 года был убит заслуженный спортсмен Вячеслав Бордуков, продававший Audi A6. Каштело, по данным суда, организовал убийство с целью завладения автомобилем стоимостью 585 тыс. рублей. Останки спортсмена были обнаружены на пустыре на улице Коммуны лишь в мае 2024 года.

Параллельно следователи вышли на непосредственных исполнителей — Вадима Камалетдинова и Дмитрия Карлика, которые, по версии обвинения, по указанию Каштело расстреляли Максимова и убили Бордукова. Оба давно покинули Россию. Карлик отбывал в Израиле шесть пожизненных сроков за заказное убийство, совершенное на территории этой страны.

По данным правоохранителей, бизнесмен Олег Каштело сообщил информацию о местонахождении своего телохранителя киллерам Камалетдинову и Карлику, снабдив их пистолетами ТТ и ПСМ, а также предоставил им ВАЗ-2106, который находился в собственности Александра Сивакова.

8 октября 2024 года СКР в рамках международно-правовой помощи допросил в Тель-Авиве Карлика и предъявил ему обвинение. Свою вину в совершении преступления тот признал. Его показания легли в основу обвинения об организованном характере убийств и роли Каштело как заказчика.

Другой исполнитель убийств, Вадим Камалетдинов, так же, как и Карлик, был объявлен в РФ в розыск, но, вероятно, уже скончался.

Киллер Карлик рассказывал в телефонном разговоре из израильской тюрьмы журналисту Евгению Вышенкову, что надеется быть этапированным на родину, чтобы позже из российской колонии подписать контракт на СВО. Тем не менее в страну совершения преступления в рамках международно-правового сотрудничества РФ и Израиля его не отправили. По крайней мере пока.

Олег Каштело полностью признал вину. С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Каштело виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Петербурга. Помимо лишения свободы, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, взыскав с Каштело 3 млн рублей в счет компенсации морального вреда и 186 940 рублей материального ущерба.

Еще один фигурант, Александр Сиваков, проходит по делу об убийстве Максимова отдельно. Его судьбу будет решать суд в рамках самостоятельного производства.

Полина Пучкова