Госдума одобрила проект о закреплении крестов в описании герба РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий описание государственного герба. Документ, внесенный 412 депутатами во главе со спикером Вячеславом Володиным, дополняет действующий закон. В нем предлагается указать, что малые короны, большая корона и держава на гербе увенчаны «прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами».

Авторы инициативы объясняют ее необходимостью защитить государственный символ от искажений. Как заявила соавтор документа, глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия»), отсутствие детального описания привело к произвольным трактовкам.

«Кресты затирались, заменялись ромбиками, шариками или точками. Были провокации и со стороны недружественных стран, когда гербы изображали со свастикой», — сказала депутат «РИА Новости». Она подчеркнула, что в русской геральдике крест — символ верховной власти и исторической преемственности.

По словам Лантратовой, законопроект устраняет правовой пробел и является «шагом по защите исторической памяти». Ранее господин Володин отмечал, что нужно сделать все, чтобы не допустить искажения символов российской государственности.