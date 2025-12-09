Ozon перестанет продавать алкогольные конфеты несовершеннолетним

Маркетплейс Ozon (MOEX: OZON) введет возрастные ограничения на продажу алкогольных конфет. Продукцию можно будет приобрести только с 18 лет.

«По закону конфеты с алкоголем не являются алкогольной продукцией, а значит их дистанционная продажа разрешена. Тем не менее безопасность детей — наш приоритет»,— сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС. Ozon намерен провести дополнительную проверку, чтобы не допустить продажу алкогольных конфет несовершеннолетним.

Сегодня утром Telegram-канал Baza писал, что школьники массово покупают конфеты, содержащие крепкий алкоголь. Несовершеннолетние заказывают шоколадные «бутылочки» и их аналоги на маркетплейсах. Как пишет Baza, одной такой конфеты хватает на половину рюмки.