Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico рассказал о Крыме, назвав полуостров «сердцем» и отметив его красоту.

Господин Трамп заявил, что, как специалист в сфере недвижимости, он высоко оценивает Крым. «Крым был сердцем. Каждый раз, когда я смотрю на эту карту, я говорю: «О, Крым такой красивый. Вау. Он со всех четырех сторон окружен океаном. У него есть только небольшой участок суши, чтобы добраться до основной части. Я имею в виду, Крым огромный»,— сказал президент США. На самом деле Крым омывается двумя морями — Черным и Азовским.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума, проведенного на полуострове. Дональд Трамп обвинил администрацию 44-го президента Барака Обамы в ошибке, которая, по его мнению, «заставила Украину отказаться от региона». Дональд Трамп неоднократно заявлял, что возвращение Крыма Украине невозможно и исключил вероятность вступления страны в НАТО.