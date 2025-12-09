Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Рядом с Большим Обуховским мостом загорелся стоящий на суше катер

Неподалеку от Большого Обуховского моста в Новосаратовке загорелся стоящий на суше однопалубный прогулочный катер. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Огонь на площади 80 кв. м тушили 29 пожарных и 9 единиц техники. В результате возгорания никто не пострадал.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом. По данным ведомства, судно «Столичный-1» находилось на зимнем отстое на Октябрьской набережной, 31.

Артемий Чулков

