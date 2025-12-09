В Черекском районе модернизируют амбулаторию для трех тысяч пациентов

В селении Жемтала Кабардино-Балкарской Республики завершается капитальный ремонт амбулатории — первое масштабное обновление медучреждения за почти 50 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По информации ведомства, медицинское учреждение обслуживает порядка 3 тысяч человек, включая более 700 детей. Пропускная способность составляет 30 посещений в смену.

Рабочие полностью обновили фасад и кровлю, заменили окна, двери и все коммуникации. В настоящее время ведется внутренняя отделка кабинетов. Перепланировка позволила разделить потоки пациентов и организовать комфортную зону ожидания.

После завершения работ в амбулатории появятся профильные кабинеты, процедурные и диагностические помещения.

«Это второй объект здравоохранения в Черекском районе, который модернизируется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Капитальный ремонт также ведется в высокогорной участковой больнице в Верхней Балкарии«,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко