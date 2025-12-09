Утильсбор догнал автовладельцев

Владельцам сотен машин придется доплатить за импортное авто: их не успели доставить в льготный срок, который истекает 10 декабря. Ранее пограничный пункт прошли 62 автовоза, сообщала Дальневосточная таможня. При этом, согласно старым правилам, до 10-го числа утильсбор обещали рассчитывать только для тех машин, которые прибыли на территорию России до начала зимы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Рынок ждет информацию о новой формуле расчета утильсбора на практике. Совершать новые заказы на машины мощностью свыше 160 л.с. автолюбители не спешат, рассказал основатель компании по подбору авто из Кореи и Германии «Мосподбор» Дмитрий Иваницикий: «Мы принимали заказы до 9 ноября. Все машины успели благополучно заранее пройти таможню и сейчас отправляются из Владивостока. Думаю, что в течение месяца мы увидим слезливые истории о том, как люди попали на такую большую сумму.

У нас многие очень часто действуют на авось. Это касается и перевозчиков, которые пообещали своим клиентам, что успеют доставить автомобили, и, конечно, самих покупателей. С такими вещами шутить нельзя. Фигурируют очень серьезные суммы, в среднем от 1,5 млн руб. до 3 млн руб. Насколько мне известно, у таможенной службы до сих пор не настроена программа под новые правила утильсбора. Так что мы взяли паузу до разъяснения ФТС новых ставок. Неоднократно мы уже переживали подобные ситуации, и сейчас у нас наступает новая реальность. Поэтому россияне привыкли сначала понаблюдать, как и что будет, а потом уже потихонечку адаптироваться».

Заказать авто из-за рубежа даже с учетом изменений утильсбора пока еще выгодно, говорят участники рынка. Курс евро вернул стоимость иномарок к уровню прошлого года. Есть и неочевидные модели мощностью до 160 л.с. от немецких производителей, которые заинтересуют россиян. Причем даже новые машины выглядят бюджетно при росте цен на китайский автопром, отметил автор проекта AvtoRevizorro Кирилл Чернов: «В Германии есть марки и модели с маломощными моторами, которые не представлены на других рынках. Самое разумное — это BMW третьей серии, версии 18i и 18d имеют двухлитровый двигатель мощностью 150 л.с. На них цены начинаются где-то примерно от 3 млн руб. Также из интересного, чего нет на других рынках, — это Audi A5. На нее цена — примерно от 3,5 млн руб.

Audi A4, Volkswagen Arteon и, наверное, самое интересное — Volkswagen Multivan, потому что это действительно очень универсальный, крепкий, добротный, надежный и очень ликвидный автомобиль. Достаточно дорогая версия, богато оснащенная. Есть и версия Transporter, она стоит от 3,5 млн руб. BMW X1 тоже может быть полноприводными. Очень много интересных автомобилей у Skoda, начиная с Octavia, Skoda Superb, причем есть версия универсал, это огромный автомобиль, плюс любимый нами некогда Skoda Kodiaq. Довольно значительно изменился курс евро, и сейчас даже с учетом утилизационного сбора многие автомобили вернулись, по сути, к ценам прошлого года».

С 1 января коммерческий утилизационный сбор для авто объемом двигателя до 3 л. повысится еще на 200-300 тыс. руб.

Юлия Савина