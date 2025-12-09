Три форварда «Локомотива» сыграют в Матче звезд КХЛ

Игроки ярославского ХК «Локомотив» Александр Радулов, Георгий Иванов и Егор Сурин вошли в составы команд на Фонбет Матч звезд КХЛ, который пройдет в Екатеринбурге. 9 декабря лига опубликовала полные составы команд.

В турнире будет четыре команды — KHL RUS Stars (лучшие российские игроки), KHL U23 Stars (хоккеисты, рожденные не ранее 2003 года), KHL World Stars (легионеры), KHL Ural Stars (составленная из игроков «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева»). Радулов и Иванов будут играть за KHL RUS Stars, Сурин — за KHL U23 Stars.

Команды формировались на основе выбора болельщиков, журналистов и КХЛ.

Фонбет Неделя звезд хоккея 2026 стартует 6 февраля матчем за Кубок Вызова. 7 февраля пройдет первая часть мастер-шоу и два полуфинальных матча, а 8 февраля — вторая часть конкурсов хоккейного мастерства и решающие игры турнира.

Алла Чижова