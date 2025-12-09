Генпрокуратура потребовала признать бывшую компанию-владельца «Агротерры» экстремистской

Генпрокуратура РФ подала в Тверской районный суд Москвы иск о запрете деятельности американской компании NCH Capital и о признании ее деятельности экстремистской в России. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В иске фигурируют основатель компании — гражданин США Джордж Рор, гражданин Австралии Морис Табациник, а также сама инвесткомпания.

Компания NCH Capital Inc. была владельцем холдинга «Агротерра», объединяющего 24 хозяйства в шести российских областях: Тульской, Рязанской, Пензенской, Курской, Тамбовской и Орловской. Холдинг занимается выращиванием, хранением и реализацией сельскохозяйственной продукции, включая сою, пшеницу, сахарную свеклу, подсолнечник и рапс. Общая емкость элеваторов компании превышает 500 тыс. т.

В 2024 году указом президента Владимира Путина активы холдинга «АгроТерра» были переданы во временное управление Росимуществу.

