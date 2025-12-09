Законопроект о крестах на Государственном гербе РФ одобрен в первом чтении

Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, уточняющий официальное описание Государственного герба РФ. Поправки к соответствующему федеральному конституционному закону закрепляют обязательное наличие на гербе крестов и уточняют их форму.

Авторами инициативы выступили 412 депутатов во главе с председателем Думы Вячеславом Володиным. Необходимость поправок он объяснил тем, что сейчас нужно сделать все, чтобы не допустить «искажения символов нашей государственности».

Согласно проекту, в описание герба после фразы «в правой лапе орла — скипетр, в левой — держава» будет добавлена фраза: «Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами».

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, несмотря на наличие изображений герба в приложениях к действующему закону, на практике встречаются случаи удаления или замены крестов другими символами. Документ призван предотвратить такие случаи и усилить защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей, указывают депутаты. Эти изменения продолжают законодательную линию по защите национальной символики, в рамках которой летом 2025 года были приняты новые нормы, запрещающие использование искаженных версий геральдических знаков, напоминают авторы проекта.

Поводом для внесения упомянутых летних поправок стали несколько скандалов вокруг изображений православных храмов, на которых кресты либо отсутствовали, либо были заменены другими элементами. В частности, речь шла о проекте новой тысячерублевой купюры с изображением бывшей Дворцовой церкви в Казани и об «упрощенной» версии герба с ромбами вместо крестов на сайте президента России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда пояснял, что никакого «упрощения» не было, а появление «ромбов» было связано с масштабированием изображения.

Михаил Спиридонов