Путин призвал к «взвешенному» использованию закона об иноагентах

Президент России Владимир Путин призвал «не размахивать мечом» в вопросе присвоения иноагентства. «Не нужно этим мечом размахивать налево и направо, все должно быть взвешенно, аккуратно, без всяких там нарушений»,— заявил президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Владимир Путин также вновь напомнил, что законодательство об иноагентах придумано не в России, а в США, где за нарушения грозит тюремное заключение. «У нас же нет такого»,— сказал президент.

В Уголовном кодексе РФ содержится статья 330.1 — об уклонении от обязанностей иноагента. Наказание по ней наступает после совершения аналогичного административного правонарушения (ст. 19.34 КоАП РФ). Максимальный срок лишения свободы за нарушение обязанностей иноагента — два года.

За уклонение от обязанностей иноагента заочно приговорены к лишению свободы, к примеру, такие иноагенты, как политик Илья Яшин, журналист Юрий Дудь и актриса Яна Троянова. Некоторые иноагенты были заочно арестованы — в их числе рэпер Face и кинокритик Антон Долин.

Степан Мельчаков