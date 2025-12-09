Объем оборота рынка билетов на концерты в Петербурге вырос на 60% за год

В 2025 году общий объем оборота (GMV) на рынке билетов на концерты в Санкт-Петербурге увеличился на 60% к предыдущему году. Такими данными поделились с «Ъ Северо-Запад» в МТС Live (сервисы Ticketland, Ticketscloud).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Агутин во время выступления в Санкт-Петербурге

Фото: Михаил Мокрушин / ПМЮФ 2019 Леонид Агутин во время выступления в Санкт-Петербурге

Фото: Михаил Мокрушин / ПМЮФ 2019

По данным компании, в текущем году Петербург занял первую строчку в рейтинге регионов России по росту числа проданных билетов на концерты. Показатель увеличился на 32% относительно данных прошлого года. Далее в топе идут Нижний Новгород (+28%), Москва (+25%) и Екатеринбург (+23%).

Самыми популярными выступлениями в Северной столице в 2025 году стали концерты Леонида Агутина, группы «Руки Вверх», Анны Асти, MACAN и «Три дня дождя».

Артемий Чулков