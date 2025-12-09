Трамп: Обама заставил Украину отдать Крым

Бывший американский президент Барак Обама заставил Украину отдать Крым России. Об этом заявил действующий президент США Дональд Трамп. Он утверждает, что политика его предшественника в отношении Крыма повлияла на ход российско-украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Я помню, когда это произошло, но я не был вовлечен так, как сейчас. На данный момент я очень хорошо знаю Украину»,— заявил господин Трамп в интервью Politico. По его словам, российско-украинский конфликт «тлел годами», но в момент, когда Обама «сдал» Крым России, это стало «большой уступкой» с украинской стороны.

Дональд Трамп добавил, что сомневается в причастности к потере Украиной Крыма Джо Байдена, который на тот момент был вице-президентом. «Вероятно, он тогда тоже не слишком много знал. Он никогда не был самым умным»,— отметил господин Трамп.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Барак Обама занимал пост президента США с 2009 по 2017 год.