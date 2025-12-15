«Привычки» без фанатизма

Новое бистро правильного питания — необычное для Петербурга заведение. Прежде всего потому, что это самое ПП не ассоциируется с ресторанной едой. Однако с приходом в команду шеф-повара Ильи Соломатина меню стало вполне гастрономичным, хотя часть блюд в нем без белого сахара и муки.

Фото: бистро «Привычки»

Шеф молод, амбициозен и при этом уже с большим опытом: в свое время поработал в Финляндии и Швеции (ресторан ASK в Хельсинки, стокгольмский Agrikultur и пекарня-кондитерская Koseverden в Тромсе), в изысканном петербургском Il Lago dei Cigni и ресторане «Сад».

Бистро «Привычки» позиционируется как территория здоровой еды с внимательным отношением к составу, чистоте ингредиентов и яркости вкуса. И это логично, потому что его владельцы — люди из профессионального спорта. Чудо-детокса и «правильного сахара» здесь честно не обещают.

На завтрак шеф предлагает собрать конструктор здорового питания из множества ингредиентов. Например, протеиновые вафли на эритрите с добавлением рисовой муки с наполнителями на выбор (морковная сгущенка, чатни из сливы) или белковый скрэмбл с любым несладким топингом (авокадо, индейка сувид, креветки). Среди блюд с большим содержанием клетчатки — оладьи из кабачка с лососем, добрать норму белка поможет тост с кунжутным кремом, ростбифом и томатами. Из основных позиций шеф рекомендует безглютеновые ньокки с добавлением мелко нарезанных грибов с трюфелем и стейк из капусты с креветками под кокосовым соусом — в этом блюде используются неактивные дрожжи, такое ноухау от шефа.

Кстати, в меню написано, что можно исключить любой ингредиент из блюда, «усилить» его белком или клетчаткой, а соус подать отдельно — для снижения жирности.

Обновился и раздел десертов: появились протеиновые шоколадные панкейки с кремом англез и вишневым компоте, сырники с кремом из авокадо и шоколадный чизкейк. Последний, например, и не претендует на звание «правильного» десерта, но в «Привычках» уверены, что нездоровый фанатизм и категоричность в питании только вредят. Ведь в философии заведения — не ограничения в питании, а осознанность и радость жизни.

Альбина Самойлова