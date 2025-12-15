«Christmas сет» в Mr. Bo

В ресторане Mr. Bo премьера нового праздничного «Christmas сета» от шеф-повара Дмитрия Богачева. Идея блюд весьма оригинальна.

Фото: ресторан Mr. Bo.

Символ наступающего года, по восточному календарю,— Огненная Лошадь. А у шефа, оказывается, есть собственный «огненный» конь по кличке Эксклюзив Гранд. У питомца свои гастрономические предпочтения: сладкие яблоки, тыква и хрустящие снеки. На прогулке со своим Эксклюзивом шефа осенило придумать сет, в котором были бы любимые лакомства символа года. Кульминацией стала внезапно вспорхнувшая стая уток — конь испугался, а к шефу пришло озарение: утка в яблоках! Это блюдо стало главным в рождественской премьере.

«Christmas сет» состоит из трех перемен. Сначала подают димсам с гребешком, крабом и черной икрой. Это традиция Mr. Bo, без которой не обходится ни один праздник. Шеф создал сложную четырехслойную композицию в тончайшем тесте: гребешок с водорослями, соус на основе корейского барбекю, краб и черная икра. Затем следует выдержанная утка с соусом из трех перцев и кремом из копченого чеснока. Подается с яблоками, вяленными в лайме, и копченой свеклой. Завершением стала трубочка из тыквы — тыквенный бисквит и белый крем, дополненные «пьяной» начинкой на триплсек (апельсиновом ликере на высушенной цедре апельсинов) и сорбетом из тыквы.

Сет будут готовить до 11 января.

Альбина Самойлова