«Мурманчане» поддерживают традиции

Сезон русской кухни открылся в ресторане «Мурманчане». В новом меню — интересные позиции по традиционным и забытым рецептам в авторской интерпретации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строганов из окорока ловозерского оленя с картофельным пюре и белыми грибами

Фото: ресторан «Мурманчане» Строганов из окорока ловозерского оленя с картофельным пюре и белыми грибами

Бренд-шеф Светлана Козейко занялась историей русской гастрономии, изучила старинные технологии и редкие блюда. В результате получилось впечатляющее меню, которое возвращает вкусы, знакомые не одному поколению. Одним из символов сезона стали холынские соленые огурцы подледного хранения — так делают только в деревне Холынья в Новгородской области. Огурцы солят в дубовых бочках, летом опускают бочки на дно реки, где зимой они находятся подо льдом — этот способ хранения придает огурцам выраженный вкус и естественную хрусткость. В «Мурманчанах» они подаются с медом, брусникой и ржаным хлебом.

Еще одна новинка — замороженные щи из квашеной капусты. Долгое томление добавляет им насыщенность и некую сладость, а крепкий мясной бульон с олениной и брусникой делает блюдо по-настоящему северным. Подаются щи с бородинской настойкой. Также в меню появились два блюда из ладожской рыбы: судак с овощами, запеченный в густых сливках, и сиг малой соли — с красным луком, солеными томатами, горчичным маслом и ржаным хлебом.

Шеф предлагает и непривычные трактовки знакомых блюд. Например, главное праздничное блюдо — салат оливье — здесь готовят с раковыми шейками и мягким кальмаром вместо картофеля. А строганов из окорока ловозерского оленя подается с картофельным пюре и белыми грибами — у блюда по-зимнему насыщенный вкус. Завершает сезонное меню чай с ягодой жимолости и мятой — легкий, свежий, с характерной северной кислинкой.

Сезон русской кухни продлится в ресторане до начала марта.

Наталья Черняева