Тонкий союз в Dreva

В файн-дайнинг-ресторане Dreva сразу две новости: новый шеф и новое сет-меню Mariage.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый шеф-повар Эрик Тамм

Фото: ресторан Dreva Новый шеф-повар Эрик Тамм

Фото: ресторан Dreva

Новый шеф Эрик Тамм приехал из Эстонии, он последователь гастрономической философии Дэниела Хогландера — известного шведского повара, бывшего бренд-шефа петербургского Drevа. Французское название сета, которое можно перевести как «союз», подчеркивает: «Как бы ни была космополитична философия ресторана, великая французская кухня — основа всего».

Для Mariage Эрик разработал десять курсов, в авторских блюдах соединяются продукты, приготовленные в разных техниках и порой в необычных сочетаниях. Например, устрица «Фин де Клер» подавалась с каплей солоноватого вьетнамского соуса Nuoc Cham и икрой ряпушки, анчоусы — с невесомым ломтиком хлеба Pan de cristal и паприкой гриль, гребешок — с редисом и ферментированным крыжовником. А, например, блюдо под интригующим названием Marie Antoinette (крем на основе французского сыра Comte и осетровая икра) представляется в сопровождении соуса «шампань». Все это на белоснежном фарфоре самых известных европейских мануфактур выглядит как произведение искусства.

«Это меню — отражение моего пути: между Россией и Швецией, профессиональной страстью и личным вдохновением. Оно родилось из диалога культур: между элегантной строгостью и широкой щедростью, между холодным ветром и теплым сердцем. Между ощущением бездны и обретением силы. Mariage — наша гастрономическая формула, но не только. Это история о том, как встречаются два мира, два человека, два характера — и создают нечто новое»,— говорит создательница Drevа ресторатор Надежда Третьякова.

Елена Федотова