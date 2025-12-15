Большое обновление в Pavlova

Новый шеф-повар ресторана Pavlova Дмитрий Пиксаев кардинально обновил меню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оленина с гратеном из корнеплодов и можжевеловым соусом

Фото: ресторан Pavlova Оленина с гратеном из корнеплодов и можжевеловым соусом

Фото: ресторан Pavlova

В портфолио шефа работа в петербургских Harvest, Bruxx, Bist и в нижегородских «Юла» и «Салют». Для Pavlova Дмитрий создал новые оригинальные позиции. Например, день можно начать с салата с киноа, печеной тыквой и кремом из феты, а на ужин выбрать стейк из оленины с гратеном из корнеплодов и сливочным соусом из можжевельника. Тыква запекается с тимьяном, киноа, апельсином под кремовым соусом из феты с перцем. Дополняют салат тыквенные семечки и легкая медово-бальзамическая заправка. А в пару к оленине приготавливается гратен из свеклы, картофеля, сельдерея и запекается под корочкой пармезана. В блюдо также добавляют кисло-сладкую моченую бруснику, каплю укропного масла и лук чивис.

Удачным гастротандемом можно назвать картофельную вафлю с творожным сыром и травами. Подают со свежими томатами, салатным миксом и с одним из трех видов начинки: классическим гравлаксом (малосольным лососем, приготовленным по скандинавскому методу), тамбовским окороком или домашней пастрами из индейки. Стоит обратить внимание и на другую новинку: картофельные крокеты с копченой уткой и трюфельным соусом. Копченая утка со шпинатом выступает в качестве начинки крокетов, украшают блюдо красная икра и перышко лука чивис, все подается с каплей трюфельного масла — этот аромат ни с чем не спутаешь.

Альбина Самойлова