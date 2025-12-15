Банное приключение в лесу

Весь зимний сезон гости курорта MARJA Villas & SPA могут испытать на себе ритуалы и процедуры нового банного парения в формате иммерсивного спектакля.

Фото: MARJA Villas & SPA

Пар-мастера разработали программу, которая обещает эмоциональную и физическую перезагрузку за несколько часов. Ритуал «Карельский лес» проходит в несколько этапов и начинается в комнате отдыха с медитативного приглашения в сказочный мир карельского леса. Гостей встречает Дух Леса — проводник по пути очищения и обновления.

В панорамной парной с видом на заснеженный лес и Суходольское озеро проходит первый этап — коллективное аромапарение с природными ароматами и звуками. Это не просто баня, а целая история, где присутствующие становятся участниками своеобразного путешествия и даже получают подарки после выполнения заданий от Духа Леса. Затем следует пихтовое парение с контрастом, растирание медом и солью, хвойное укутывание и глиняное обертывание. Ритуал завершается окунанием в ледяную купель и согреванием в чане на живом огне. Контрасты температур позволяют телу обновиться, отпустив все зажимы, свежий морозный воздух делает дыхание более глубоким, а настрой — умиротворенным. В финале — чаепитие с угощениями в зоне отдыха.

Наталья Черняева