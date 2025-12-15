Портал в сказочный мир

В лобби «Гранд Отеля Мойка 22» — огромная под потолок живая елка, украшенная игрушками авторства петербургских художников.

Фото: «Гранд Отель Мойка 22»

Цитата из самой известной сказки Гофмана тут весьма кстати: «Большая елка посреди комнаты была увешана золотыми и серебряными яблоками, а на всех ветках, словно цветы или бутоны, росли обсахаренные орехи, пестрые конфеты и вообще всякие сласти... Вокруг дерева все пестрело и сияло. И чего там только не было! Не знаю, кому под силу это описать!»

Большая лавка рождественских сладостей напоминает тоже сказочный королевский город Конфетенхаузен: изюмно-миндальные ворота, пряничные дома, сахарные цветы и прочие чудеса. Каждое утро лавка пополняется, кондитеры гранд-отеля готовят что-то новое: тут и авторский шоколад, и фигурные пряники, и баночки с джемами, и еще много всего для новогодних подарков. Например, новое коллекционное издание «Щелкунчика» с иллюстрациями Нестора Поварнина — гранд-отель принял участие в издании книги.

В Чайной гостиной все напоминает о балете «Щелкунчик». Здесь театральные декорации и особое театральное меню с рождественскими пирожными от кондитера Серафимы Комочковой. В буфете — особенные бутерброды. Бренд-шеф отеля Николай Хвалынский предлагает, например, такой: с фермерским маслом и красной икрой не на хлебе, а на «пуховом» пироге с капустой.

В новогоднюю ночь в баре Von Witte — ужин с устрицами и зажаренным гусем, коктейли и шампанское, джаз и танцы до утра. Панорамный ресторан Bellevue с видом на Дворцовую площадь принимает гостей до трех часов ночи. Плюсом к основному меню будет несколько новогодних блюд. Большой семейный бранч в Bellevue устраивается 1 января.

Наталья Черняева