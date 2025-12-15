Новогодний коктейль в Dom Boutique Hotel

В этом году один из самых стильных отелей Петербурга в особняке XIX века отказался от привычных шоу-программ и устраивает 31 декабря вечерний коктейль с живой музыкой и праздничным фуршетом.

Фото: Dom Boutique Hotel

После бокала игристого в интерьерах имперской эпохи стоит отправиться на прогулку по сияющему центру Петербурга. Недалеко от отеля, у Троицкого моста, можно увидеть праздничный фейерверк, впечатляющую ночную иллюминацию набережных Невы и стрелки Васильевского острова, а затем вернуться в отель, чтобы попробовать праздничные блюда из меню а-ля карт.

В первый день нового года, 1 января, в ресторане Giardino отеля Dom Boutique Hotel устраивается новогодний завтрак-бранч с изобильным шведским столом, игристым и живой музыкой.

Наталья Черняева