В «Ротонде» ярмарка и графский десерт

В гостиной «Ротонда» отеля «Астория» открылась новогодняя ярмарка. Среди знаменитых пирожков, пирожных, мини-сэндвичей и прочих гастрономических изысков к послеобеденному чаю, который сервируют в гостиной, появился новый десерт Нессельроде.

Граф Карл Роберт фон Нессельроде-Эресховен известен в российской истории как дипломат, министр иностранных дел, доверенное лицо императоров Александра I и Николая I, предпоследний канцлер Российской империи. А еще он имел репутацию выдающегося гурмана. Под именем Нессельроде в мировой кулинарии известны суп, майонез и пудинг. Последний получил самую большую известность. Десерт, он же пудинг, Нессельроде, по рецепту его создателя, стал акцентом в новогоднем меню «Астории» — его будут готовить до конца календарной зимы, по 28 февраля, и подавать в гостиной и в ресторане. Это сфера из каштанового крема с вишневым шнапсом, миндальным бисквитом и тонкими дисками темного шоколада. Внутри — прослойка из сушеной вишни, апельсиновых цукатов и изюма, маринованных в красном вине. Десерт украшается меренгой, а подается в креманках ручной работы Императорского фарфорового завода с фирменным узором «кобальтовая сетка».

В «Ротонде», возле главной елки отеля, открылась ярмарка сладостей и подарков. К сладкому столу и в качестве сюрпризов под елку — шоколадные и пряничные Деды Морозы, мишки, елочки, лошадки. А еще — домашний фруктовый мармелад, дрезденский штоллен, рождественский лимонный кекс и нарядный полуторакилограммовый пряничный домик.

Елена Федотова