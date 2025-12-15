«Европа» открывает двери

Ресторан «Европа», расположенный в одноименном петербургском гранд-отеле и отметивший в этом году 120-летие, открылся после реновации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Гранд Отеле Европа» Фото: «Гранд Отеле Европа»

Гостей, как всегда, встречает первоклассная команда сервиса во главе с метрдотелем Дмитрием Захарченко. В декабре в ресторан возвращаются праздничные бранчи с живой музыкой и ужины-концерты «Вечера Чайковского. В гостях у Щелкунчика». В январе шеф-повар Денис Соболев представит новое изысканное меню русской и европейской кухни в авторской подаче.

Легендарный ресторан «Европа», открытый с 1905 года и ставший декорациями для множества исторических кинокартин, начинает новую главу своей истории. Реновация ресторана проводилась впервые за тридцать с лишним лет после глобальной реконструкции и реставрации 1991 года. Все работы были согласованы с комитетом по охране памятников Санкт-Петербурга и проводились под контролем его экспертов. В результате были восстановлены конструктивные элементы стен и колонн, восполнен лепной декор, восстановлен шпон отделки стеновых панелей и дверей, проведены расчистки резных деревянных ограждений, восстановлены медные светильники, обновлены паркетные полы. Пять витражных полотен засияли в полную силу. Особенно тщательно специалистами КГИОП подбирался исторически подтвержденный цвет стен и лепнины: потребовалось более десять выкрасов для достижения цели. Параллельно были проведены работы в кухне ресторана, обновлено технологическое оборудование.

Ресторан «Европа» — знаковое место в культурной ДНК Петербурга. Расположенный в самом сердце города, ресторан был открыт в «Гранд Отеле Европа» в 1905 году по проекту архитектора Карла Маккензена и сразу стал одним из самых эффектных интерьеров петербургского модерна. Свет, льющийся сквозь орнаментально-мозаичную крышу, созданную по рисунку Карла Бренцена, отражается на благородных стеклах аллегорического панно «Аполлон на колеснице», выполненного предположительно по эскизу Леонтия Бенуа. Две важнейшие черты зала отвечают стилевому своеобразию модерна: это использование электрического освещения («Европа» — первый ресторан с электрическим светом в России) и витражи, вместе символизирующие признание индустриального прогресса.

В разные времена здесь бывали Григорий Распутин, Федор Шаляпин, Игорь Стравинский, Майкл Дуглас. В 1979 году Элтон Джон дал в ресторане импровизированный концерт.

31 декабря состоится новогодний гала-ужин: на фоне ресторана развернется сказочный мюзикл по мотивам кинокомедии Вуди Аллена «Полночь в Париже». 120-летняя история «Европы» оживет сценами из самых ярких моментов прошлого: балов XIX столетия, джазовых вечеринок начала XX века, эстрады советской эпохи.

Грандиозные бранчи с живой музыкой и ужины-концерты «В гостях у Щелкунчика» также возвращаются в ресторан «Европа». Икра, шампанское, мясные деликатесы и морепродукты, десертная станция от шеф-кондитера ждут гостей бранча 21 и 28 декабря, 1 и 7 января.

19 и 27 декабря, 2 и 6 января обновленная программа ужинов-концертов с оперными ариями и балетными выступлениями включает фрагменты из балета «Щелкунчик»: знаменитые «Вальс цветов» и «Снежное адажио». Во время концерта сервируется ужин по меню из пяти курсов.

Альбина Самойлова