Каникулы без виз

По данным Ассоциации туроператоров России, число зарубежных бронирований на Новый год и каникулы выросло на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О рождественских базарах Германии и Франции можно забыть: визу не успеет сделать ни одно консульство. Но есть огромное количество безвизовых стран, куда стоит махнуть на Новый год.

Армения

Страсть Кавказа (и не только) к золоту в новогодние праздники играет армянам на руку: Ереван украшен так, что ахаешь всю дорогу. Ярче всех светится и переливается площадь Республики, даже ежевечерний светомузыкальный фонтан с песнями Азнавура блекнет на фоне этого великолепия. Но и улицы Месропа Маштоца, Налбандяна и Туманяна не отстают.

Ночь с 31 на 1-е — третья попытка узаконить Новый год в этой стране, две прошлые приходились на весну и лето. Поэтому и традиции оказались перемешаны. Например, по всей Армении можно встретить дерево жизни — сноп из пяти пшеничных колосков.

Раньше можно было уверенно советовать кататься на горных лыжах в Цахкадзоре. Глобальное потепление привело к тому, что снежный покров если и бывает, то довольно хилый. Но и просто подняться в горы на подъемнике — хорошее развлечение.

Кататься можно и в Джермуке, на высоте 2480 м шансы найти снег очень велики. Но лучшее, чем можно заняться в этом армянском Виши,— спа. В городе есть своя галерея минеральной питьевой воды. Есть и открытые природные источники. Да, большинство мест размещения уже распродано, но если вы согласны не на пятизвездочный отель (а их в Джермуке три, и в самом дорогом двухместный номер стоит чуть больше 10 тыс. рублей в сутки), а на частную виллу, Новый год удастся.

Белоруссия

Если, побывав в Мирском замке и Несвиже, погуляв по Гродно и Минску, вы думаете, что познакомились с Белоруссией, то очень заблуждаетесь.

На Новый год нужно ехать в Беловежскую пущу: не обязательно в гости к Дзеду Марозу (хотя почему бы не постоять на мосту желаний и не заглянуть в мастерскую Матушки Зимы?), и даже не в вольеры, из которых сердце не болит только за зубров. В пуще прекрасный «скансен», воссоздающий быт белорусов IX–X веков. Гулять по нему — отрада и отчасти медитация.

Такая, казалось бы, знакомая Белоруссия может преподнести множество сюрпризов. Экскурсия на завод БелАЗ в Жодино — четыре часа в сопровождении гигантских карьерных самосвалов. Пламенеющая готика храма в Гервятах. Вселюб — с фамильной усыпальницей белорусских О’Рурков, самым старым костелом страны и местной Via Dolorosa. Новогрудок, в котором холм Адама Мицкевича насыпали всем миром, привозили, буквально, по жмене земли с разных концов. Церковь-крепость в Сынковичах. Старинный Пинск, украшенный скульптурами Сергея Жилевича (и дом самого художника недалеко от города — единственного современного белорусского мастера, чьи работы выставлялись на Sotheby's). Белоруссия, очертаниями напоминающая сердце, вмещает в себя множество и красот, и души.

А еще здесь вкусно. Хотите узнать, как благоухает колбаса, пальцем пханая,— сардэчна запрашаем на рынок. Ну или хотя бы на рождественский «Калядны кірмаш» у минского Дворца спорта: Белоруссия ведь не только порт семи морей, почему и самая вкусная селедка приезжает оттуда; у соседей прекрасно разводятся виноградные улитки, есть целые фермы, и на новогодней ярмарке моллюсков можно распробовать.

Вьетнам

Вьетнамский Новый год — тэт нгуен дан, или просто тет, что романтично переводится как «Праздник первого утра» — к счастью, не совпадает с европейским и отмечается в конце января — в феврале. Иначе найти места в отелях было бы гораздо сложнее.

Идя навстречу массовым туристам, ночь с 31-го на 1-е вьетнамцы все же отмечают. В Ханое и Хошимине пускают фейерверки, проводят парады и музыкальные фестивали. Иностранцы толпами празднуют в руфтоп-барах, бич- и найт-клабах и просто уличных заведениях. (Гала-ужин в Sailing Club Нячанга стоит, например, $60–70, мы от такого уже отвыкли.) Ужин в ресторане при отеле Фукуока перетекает в вечеринку на пляже, с салютом и файер-шоу.

Главная задача туриста на Новый год — выбор правильной локации. Да, вода везде от +25?С, но в Нячанге, скорее всего, будут огромные волны, а в 250 км южнее, в Муйне и Фантьет, с утра вполне прилично. Лучше же всего на Фукуоке: +30?С воздух, на один-два градуса меньше вода — а что еще нужно человеку, измученному российским ненастьем.

Грузия

Самый яркий Новый год из возможного вы застанете в Тбилиси: грузинская столица полыхает огнями фейерверков так, что лопаются барабанные перепонки. Лучше всего наблюдать эту картину из парка Мтацминда или от статуи Матери-Грузии, картлис дэда. Но будьте осторожны — взрывают прямо в пяти метрах. Зато потом на фуникулере поблизости, отстояв огромную очередь вместе с индийскими студентами, можно бесплатно спуститься в центр. И отправиться, например, на площадь Орбелиани, где всеми красками переливается новогодняя ярмарка.

Мест для катания в Грузии множество: от Гудаури до Годердзи, от Бакуриани до Тетнулди. Местия — самая колоритная и загадочная и, не поверите, билеты на маленький самолетик из столичного аэропорта Натахтари (за 50 лари, то есть 1500 рублей) до сих пор есть в продаже. Зато из Годердзи 100 км до моря: купаться в январе невозможно, но устроить батумское апре-ски на пляже, с вином и копченым сулугуни — запросто.

С недавнего времени вертолеты летают и в зимнюю Тушетию: летом она оглушающе красива, а зимой сурова и непостижима умом.

Египет

Новый год в Египте, который, по данным АТОР, занимает второе место по доле продаж на зимние каникулы (в первую пятерку также входят Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Турция),— зрелище непредсказуемое: температура воздуха может внезапно опуститься до +9?С, хотя в среднем ночные «морозы» держатся на отметке +18?С. Зато температура воды достигает комфортных +23–24?С, именно за ней (а также просто солнцем, вековыми достопримечательностями и all inclusive) и едут на север Африки.

Пышно Новый год в Египте не отмечают, но цветы пуансеттии и статуэтки Санта-Клауса, которого египтяне называют Папой Ноэлем, встречаются повсюду. Чем больше отель, тем с большим размахом тут будут праздновать.

Зато Рождество — очень важный день для многочисленных христиан-коптов. И если 7 января вы окажетесь в каирских районах Гелиополис, Замалек и Маади, сможете убедиться в этом лично. Как минимум — на рождественских ярмарках.

ОАЭ

Новогодняя ночь в Дубае — это все, что вы хотели знать о роскоши, и даже немного больше. В легендарном отеле «Атлантис» на гала-ужине выступит Maroon 5, билеты стартуют от $2210 до $4250 (и даже за детей нужно будет заплатить $1530–2900). В Дубайской опере также ужинают под джаз и классику, а потом все вместе выходят посмотреть на салют у башни Бурдж-Халифа. Каждый год власти Эмиратов стараются переплюнуть сами себя: мощнейшее пиротехническое шоу вокруг небоскреба длится 10–15 минут и стоит огромных денег. Полюбоваться на него можно совершенно бесплатно, но это не по-дубайски (да и приходить на бульвар Мохаммеда бин Рашида нужно как можно раньше, специальные зоны открываются с 17 часов). Как минимум советуют забронировать место на кораблике, и за один выход на воду постараться застать побольше салютов (в прошлом году их было 36). Хороший вариант — забронировать место в одном из ресторанов поблизости. Лучшие видовые точки уже распроданы, но, скажем, местечко на 52-м этаже отеля Address Sky View еще можно отложить. И всего за $2975 без алкоголя. С ним — дороже.

Если без иронии, то в Эмиратах огромное количество мероприятий в каникулярный период. На острове Блювотерс устраивают шоу дронов. По всей стране проводят рождественские ярмарки, самая нарядная открывается в Джумейре. До 11 января работает фестиваль шопинга со скидками до 90%. 4 января на Coca-Cola Arena выступит Тилль Линдеманн, а 10-го — Людовико Эйнауди. Можно кататься на лыжах в парке Ski Dubai, а, устав от людей и движения,— отправиться на сафари в пустыню. И встретить Новый год социофоба в палатке в пустыне тоже можно, почему нет.

