Где живет современный аристократ

Тренды инвестирования в дорогую недвижимость





Устойчивым трендом рынка недвижимости высокого класса в последние годы стало заметное омоложение аудитории покупателей. «Стиль Travel» выяснял, в какую недвижимость инвестирует поколение современных аристократов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Так будет выглядеть ЖК «Аристократ» на Васильевском острове Фото: Setl Group Фото: Setl Group Следующая фотография 1 / 2 Так будет выглядеть ЖК «Аристократ» на Васильевском острове Фото: Setl Group Фото: Setl Group

По данным консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (входит в холдинг Setl Group), значимой тенденцией в сфере недвижимости высокого класса остается снижение возраста покупателя. Если раньше недвижимость бизнес- и элит-классов чаще приобретали люди в возрасте 40–50 лет, то сейчас заметно выросла активность молодежи до 30–35 лет. Это специалисты и предприниматели из сферы IT и финтеха, блогеры, киберспортсмены.

Ситуация в высоких сегментах

С начала года средняя цена предложения на первичном рынке в элитном сегменте выросла на 18%: с 630 тыс. рублей за квадратный метр в январе до 735 тыс. рублей в декабре 2025 года. Квадратный метр в бизнес-классе за год подорожал на 23%, сейчас его средняя цена — 490 тыс. рублей.

Объем предложения на элитном рынке на начало четвертого квартала 2025 года составил 1,5 тыс. квартир. Количество новых квартир, выведенных в продажу за 11 месяцев,— 0,5 тыс. К концу года запланирован старт продаж еще нескольких жилых комплексов. В сегменте бизнес-класса за 11 месяцев 2025 года на рынок вывели 330 тыс. кв. м нового жилья. К слову, в прошлом году динамика выхода новых объектов была меньше практически в два раза: 166 тыс. кв. м.

Смещение географии

Потенциал локаций, подходящих для проектов высокого класса, в городе крайне ограничен, констатируют участники петербургского рынка первичной недвижимости. «Второго Крестовского острова нет, отчасти его заменил Петровский остров, но и там уже остались последние предложения»,— говорит Максим Ефанов, руководитель центра элитных проектов «Петербургской Недвижимости» (входит в холдинг Setl Group). Будущее недвижимости бизнес- и элит-классов связано теперь с двумя форматами: проектами редевелопмента в привлекательных центральных локациях и реконструкцией объектов культурного наследия, которые возможно приспособить под новые функции.

В структуре предложения элитной недвижимости по локациям 22% занимает сегодня Васильевский остров, где недвижимость не уступает по классу объектам на Петровском острове. На сентябрь 2025 года в Василеостровском районе объем строительства оценивается аналитиками КЦ «Петербургская Недвижимость» в 420 тыс. кв. м. Это на 15% выше, чем пять лет назад. ЖК бизнес-класса занимают здесь 28%. На новостройки района в среднем приходится 6–7% сделок от общего объема продаж по Петербургу. Между жилыми комплексами, возводимыми на намывных территориях и на островной части, спрос распределяется равномерно (50/50).

Новый на острове

В сентябре 2025 года Setl Group анонсировала открытие продаж в ЖК «Аристократ» на углу Кожевенной и 26-й линий Васильевского острова, между двумя другими проектами компании — «Палацио» и Imperial Club («Империал Клаб»). Жилой комплекс «Аристократ» состоит из четырех корпусов. В четвертом корпусе, срок сдачи которого намечен на 2029 год, всего 76 квартир. Здесь застройщик восстанавливает фасады исторического двухэтажного здания, которые он дополнит современной пятиэтажной надстройкой в стиле Колизея. Квартиры на третьем и седьмом этажах имеют собственные панорамные террасы. Высота потолков в каждой квартире — от 3 до 3,6 м, а оконных проемов — 2,6 м. Высота окон на последнем этаже — 2,75 м. Все лоты, кроме пентхаусов, будут сдавать с премиальной отделкой.

В декабре в продажу вышли квартиры в первом корпусе «Аристократа». Он состоит из трех зданий по нескольких секций. Одна из них будет камерной, где расположено по две квартиры на площадке. Есть секции с террасами на первых и последних этажах. Всего первый корпус рассчитан на 503 квартиры и 80 апартаментов (их разместят в отдельном здании).

Высота потолков в квартирах на типовых этажах составит 2,7 м, высота окон — 2,35 м. В двухуровневых квартирах на последних этажах высота потолков достигнет 5,7 м, а окон — 5 м. Для комфорта жителей предусмотрено 217 машино-мест в подземном паркинге. Срок сдачи квартир первого корпуса — 2030 год.

Стиль

Жилой комплекс продолжает стилистику соседнего комплекса Imperial Club («Империал Клаб»). Респектабельный стиль отделки фасадов подчеркивают белые терракотовые панели в сочетании с темно-графитовыми окнами в тонком алюминиевом профиле. Характерный акцент придает экстерьерам клинкерный кирпич, но в целом внешний облик «Аристократа» воспринимается легким и воздушным благодаря большой площади остекления. Будущие резиденты оценят панорамные окна в пол, открытые террасы, прозрачные французские балконы и витражное остекление в двухуровневых квартирах на последних этажах.

Харизма

Статусность нового жилого комплекса подчеркивает роскошь входных групп. В ЖК «Аристократ» их будет семь, три из них — двухуровневые со вторым светом площадью до 150 кв. м и потолками до 7 м. Ярким акцентом интерьера станет стойка ресепшен из металла, в гладкой глянцевой поверхности которого отражается пламя биокамина.

Через лобби резиденты и гости попадают во внутренние дворы жилого комплекса. В одном из них прямо у входа появится фонтан с переливными чашами. Еще один фонтан — гейзерный — появится в зоне променада, проходящей между корпусами через всю территорию комплекса. Переулок-канал станет главным пешеходным бульваром, который визуально и концептуально свяжет жилой комплекс с соседним Imperial Club («Империал Клаб»).

700 кв. м в ЖК будет отведено под клуб резидентов. В нем предусмотрен коворкинг с кофе-поинтом, переговорными и открытыми пространствами. Фитнес-зал клуба будет оборудован кардиотренажерами, здесь разместятся помещения для групповых занятий, сауна, хаммам. Для самых маленьких жильцов комплекса будет организован детский клуб с игровой зоной. Уютно провести вечер с друзьями можно будет в камерном кинотеатре прямо в доме.

Интеллект

Сегодня сложно представить жизнь респектабельных горожан без последних новинок техники. Именно поэтому в ЖК «Аристократ» предусмотрено интеллектуальное управление на трех уровнях проживания: на территории, в доме и в квартире.

Благодаря видеонаблюдению с полным охватом территории и возможностью просматривать записи через приложение резиденты будут чувствовать себя в безопасности и всегда будут в курсе того, что происходит на территории комплекса. Автовладельцы отметят усовершенствованную систему проезда в паркинг с помощью BLE-метки в приложении Setl Home или метки-брелока, на которую будет реагировать считыватель при въезде. Для электромобилей будут предусмотрены специальные отсеки с зарядками. Безбарьерная среда позволит попасть домой без единого касания: система touch free в буквальном смысле откроет перед резидентами все двери до квартиры.

Василиса Мотова