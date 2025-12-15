От имперского храма к духовно-культурному центру

Смольный собор осенью этого года перешагнул рубеж — 190 лет со дня освящения (и 277 лет со дня закладки). Юбилейная дата позволяет проследить основные этапы истории храма: от строительства в имперский период до закрытия в советское время и последующего восстановления. Пул основных реставрационных работ был проведен три года назад, а полностью реставрацию планируют завершить в 2028 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Фото: Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Следующая фотография 1 / 2 Фото: Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Фото: Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге

История Смольного собора примечательна тем, что его создание потребовало участия трех поколений зодчих. Проект, начатый по указу императрицы Елизаветы Петровны в 1748 году как часть масштабного ансамбля с монастырем и Институтом благородных девиц, разрабатывался Франческо Растрелли. После отъезда архитектора работы продолжил Юрий Фельтен, внесший коррективы в первоначальный замысел. Институт благородных девиц открылся в 1764 году, а завершение храмового строительства состоялось лишь в 1835 году под руководством Василия Стасова. Тогда же собор был и освящен.

Император Николай I даровал храму особый статус «собора всех учебных заведений», определив его центральную роль в духовном попечении о просвещении. Однако советский период прервал эту традицию: после изъятия ценностей и закрытия в 1931 году уникальное убранство, включая иконостас, созданный под руководством архитектора Максимилиана Месмахера, было утрачено. Позже здание вошло в состав Музея истории города: в помещении расположилась экспозиция «Ленинград сегодня и завтра», в 1990-м в нем открылся концертно-выставочный зал.

Возрождение собора началось с первого молебна в 2009 году и Божественной литургии 2010 года, когда в правом приделе установили временный иконостас. Окончательное возвращение церкви состоялось в день памяти мученицы Татианы в 2016 году: собор передали епархии и он обрел статус одного из главных храмов.

В последние годы полным ходом шел процесс комплексной реставрации этого памятника архитектуры. После завершения в 2022 году работ по фасадам под надзором КГИОП специалисты сосредоточились на интерьерах и угловых церквях монастырского комплекса. В церкви Святых Захарии и Елизаветы основные работы близки к завершению. Особое внимание уделяется научной реставрации декоративного убранства XVIII века в церкви Святой Екатерины.

Центральным проектом стало воссоздание утраченного иконостаса Месмахера, представлявшего собой уникальную интерпретацию шедевров отечественной и мировой живописи — русские мастера XIX века создавали вариации на произведения Карла Брюллова, Федора Басина, Тициана и Рафаэля Санти. Уже завершено написание 22 икон, которые художники воспроизвели по черно-белым фотографиям.

Параллельно развивается музейно-просветительская функция комплекса. При поддержке Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры созданы новые культурные пространства, включая постоянную экспозицию с редкими гравюрами, детализированными макетами, интерактивными мультимедийными экранами. Также установлена точная копия первоначального проекта ансамбля Смольного монастыря с колокольней, созданного Растрелли. Для этого были использованы оригинальные чертежи из фондов Научно-исследовательского музея Российской академии художеств.

Духовная жизнь собора также обретает новые измерения — в 2022 году сюда был принесен точный список чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери, занявшей место одной из ключевых святынь.

Особое положение в программе Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры занимает перспективный проект возможного воссоздания колокольни Смольного монастыря. Изначальный замысел Франческо Растрелли, частично реализованный в XVIII столетии, так и не был доведен до конца.

На подготовительном этапе уже осуществлен комплекс исследований: архивных изысканий, архитектурного анализа и градостроительных экспертиз. Разработаны эскизные предложения, проведены социологические исследования и профессиональные консультации с учетом международной практики, включая рекомендательные положения ЮНЕСКО.

Колокольня Смольного монастыря рассматривается специалистами как один из наиболее сложных проектов, требующий исключительной тщательности проработки и бережного отношения к историческому контексту. Она не раз становилась объектом обсуждения депутатами в Законодательном собрании Санкт-Петербурга; в частности, рассматривается вопрос месторасположения. Строить колокольню на ее историческом месте, у Смольного собора, невозможно, так как это разрушит существующий памятник архитектуры. В последние два года на повестке две точки для возможного строительства: на площади Растрелли, перед Смольным монастырем, и на территории Сада на Неве на Смольной набережной. В фонде подчеркивают, что текущая исследовательская и подготовительная работа создает основу для принятия взвешенных решений в перспективе.

Сегодня Смольный собор демонстрирует пример синтеза реставрационной науки, музейного дела и активной религиозной жизни, продолжая традиции духовного попечения о просвещении, заложенные императором.

«Для нас Смольный собор — объект совершенно особенный. Здесь за счет синергии с приходом стал возможен редкий синтез веры, религии, просвещения и культуры. С уважением к главной функции, храмовой, тем не менее, стало возможным и показывать историческое, документальное кино, фильмы про веру. И организовывать выставки древнерусских икон, которых было уже три. И проводить концерты духовной музыки. Все это, наряду с молитвой, возвращает людей домой: к корням, к истории, к культуре, к вере. Это не менее важно, чем воссоздание храмов, ведь они должны жить»,— рассказывает секретарь попечительского совета Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Анна Хмелева.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский после освящения Смольного собора по случаю юбилейной даты отметил его значимую роль в городской жизни: «Смольный собор наполнен молитвой, ведет содержательный диалог с молодежью, способствует сохранению наших традиций и духовных ценностей».

В пространстве постоянно проходят различные культурные мероприятия: концерты духовной и старинной музыки, лекции, экскурсии, квесты для детей, выставки современных художников и экспозиции икон. Настоятель Смольного собора протоиерей Петр (Мухин) в беседе с журналистами охарактеризовал храм как «значимый ориентир для молодежи и визитную карточку города». Митрополит Варсонофий добавил, что в стенах собора сердца прихожан наполняются благодатью.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина акцентировала значение памятника для культурно-образовательного пространства города: «Этот величайший храм по праву считается одним из символов Санкт-Петербурга, воплощая духовную силу и архитектурное величие России».

Сегодня храм обретает современное звучание как многофункциональный духовный, культурный и образовательный центр.

Алла Михеенко