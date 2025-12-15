Карта России на вкус

В крупнейшем петербургском фуд-молле Vokzal 1853 открылось пространство, посвященное русской кухне и кухням регионов страны. Это продолжение федерального проекта «Гастрономическая карта России».

На открытии корнеров с национальными специалитетами в рамках федерального проекта «Гастрономическая карта России» в фуд-молле Vokzal 1853 было многолюдно

Фото: проект «Гастрономическая карта России» На открытии корнеров с национальными специалитетами в рамках федерального проекта «Гастрономическая карта России» в фуд-молле Vokzal 1853 было многолюдно

Фото: проект «Гастрономическая карта России»

Проект основала в 2017 году Екатерина Шаповалова (сегодня она является экспертом рабочей группы Минпромторга по вопросам популяризации русской кухни и куратором Дома российской кухни на ВДНХ), он объединяет шеф-поваров, рестораторов и производителей. Цель начинания — развитие гастротуризма, продвижение и внедрение национальной кухни в сферу гостеприимства. За время существования проект провел более 150 гастрономических экспедиций и 65 гастрономических фестивалей — от Владивостока до Калининграда.

Первыми в пространстве Vokzal 1853 свои корнеры открыли «Русский ломоть» Екатерины и Георгия Мун из Мурманской области, «Царь Курник» Олега Кучкова из Ростовской области и «Буузы» сети бурятской кухни «Орда» Инны и Дамдина Дашиевых из Республики Бурятия.

В меню кафе арктической кухни «Русский ломоть» — картофельный хлеб с начинками «Вкусы России»: с таймырской олениной и брусникой, кубанской грудинкой, волжским судаком и мурманским лососем, разварной воронежской говядиной и крымским луком, а еще — поморская помакуха из палтуса, хвойный напиток «ЕлкиИголки», лимонады из морошки и брусники, чипсы из ягеля.

Автор проекта «Царь Курник» Олег Кучков перенес традиционный курник — одно из старейших русских праздничных блюд — в формат уличной еды. Донской курник делается с разными начинками, также подают хлебные горшочки с селянкой и жарехой, гречневую кашу по-купечески, жаркое по-ростовски и др.

«Буузы» представляют традиционные бурятские блюда — буузы (крупные паровые пельмени) с говядиной или бараниной, пирожки хушууры, эрелжэ (кровяная печеночная колбаса) и другие национальные специалитеты.

Альбина Самойлова