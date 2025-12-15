Под этим названием в соцсетях завирусился на редкость эстетичный клип российской AI-художницы. Девушки в белоснежных кружевах и причудливых венцах с белыми же каменьями, в белых пуховиках и наушниках, плавные движения, сгенерированная музыка, шепоты и вскрики… Оторваться невозможно. Десятки миллионов просмотров и вал новых подобных треков, хотя первый — вне конкуренции.

Как это ни смешно, в основе клипа — песня из советского мультфильма «Ну, погоди!». Помните, Заяц — Клара Румянова своим детским голоском пела: «Расскажи, Снегурочка, как дела?» И Волк — Анатолий Папанов, переодевшись в Снегурочку, ей отвечал: «За тобою бегала, Дед Мороз. Пролила немало я горьких слез». В новом клипе эти слова — просто драма. И незатейливый «детский» текст приобретает чуть ли не философский смысл. А нечеловеческие девушки являют русский стиль, адаптированный к реалиям с большим вкусом. В общем, этот образец искусства миллениалов наводит на некоторые соображения. Измененная с помощью технологий реальность, если это сделано талантливо, не смотрится слащавой картинкой, а становится мощным визуальным фактором. Вдохновляющим, эмоциональным, способным передавать и внушать разные чувства. В туристическом бизнесе именно визуал играет одну из главных ролей. Путешественник, как правило, выбирает глазами. Поэтому нет ничего актуальнее для туриндустрии, как работа с нейросетями. На стыке реальности и мечты.

Елена Федотова