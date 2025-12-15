Пулково подбирает ключ к зумерам

Работодатели часто жалуются, что им сложно найти общий язык с молодыми сотрудниками. Представители поколения Z действительно смотрят на работу иначе и по-своему расставляют приоритеты. Но опыт Пулково показывает, что подход можно найти всегда. Главное — насколько компания готова меняться сама.

Фото: «Воздушные Ворота Северной Столицы»

За четыре года в проекте Пулково по трудоустройству студентов «Взлетная полоса»? приняли участие более пяти тысяч человек. Прозрачная система трудоустройства, мотивации и карьерного роста стала основой для создания команды молодых сотрудников. Что привлекает молодежь? Прежде всего атмосфера поддержки и наставничество. Молодым специалистам всегда помогает опытный коллега. В компании действует принцип: «Мне помогали, значит, и я помогу». Мы нанимаем новичков, поэтому важна система обучения, где никто не чувствует себя потерянным. Со временем многие сами становятся наставниками.

Еще один важный фактор — социальная поддержка. Студенты получают питание и трансфер, а гибкий график позволяет совмещать работу и обучение. В свободное время можно заняться учебой в комфортном офисе со всеми необходимыми условиями.

Студенты в Пулково с первого дня чувствуют себя частью команды. Они участвуют во всех ключевых процессах: в офисе, терминале или на перроне. При этом молодые специалисты вовлечены и в корпоративный контур. Мы вовлекаем их во все мероприятия, включая забеги по взлетной полосе и концерты звезд.

В этом году «Взлетная полоса» расширила горизонты. К проекту впервые присоединились студенты из Белоруссии. В планах на будущее — развивать международное сотрудничество еще больше.

Работа в аэропорту прокачивает важные навыки: общение с самыми разными людьми, решение нестандартных задач, командная работа. Эти компетенции востребованы в любой отрасли, что делает участие в проекте сильным стартом для будущей карьеры.

Опыт Пулково уникален, и студентам это интересно. Наша задача — рассказывать о нем и поддерживать среду, где молодым хочется не только остаться, но и расти дальше. Пулково — это место, где каждый найдет возможность раскрыть и показать себя.

Леонид Сергеев, генеральный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (аэропорт Пулково)