Где снег, там и след

В зимних путешествиях, как в длинной прогулке Наденьки из «Иронии судьбы» под петербургским снегом, есть своя прелесть. Да, темнеет рано. Зато действительность расцвечивается: световыми конструкциями, полярным сиянием, даже факелами. Добавить к этому мелодии Таривердиева в голове и горячие напитки в руках — и зима покажется не такой уж и ледяной.

А у нас в Рязани

В наступающем году новогодней столицей России становится Рязань, и этот статус она официально переняла у города Кирова уже 13 декабря 2025 года.

Основные события празднований развернутся на Лыбедском бульваре, где гостей готовятся встречать огромные ростовые матрешки, одетые в стиле разных районов Рязанщины: тяжелые поневы поземь, бранье с поворотом, рогатые кички, шушпаны — настоящая текстильная энциклопедия. Маскотом праздника стала большеглазая девочка-Снежанушка, но она — далеко не единственный символ края.

«Мы недавно вернулись из "Медиаразведки" по Рязани и области, где тестировали детский маршрут "Мампус". Мампус — это такой амбассадор региона, вместе с которым ребенок с родителями открывает разные достопримечательности,— рассказывает Наталья Анисимова, руководитель партнерских коммуникаций сервиса путешествий «Туту».— Есть отлично изданная книга с заданиями: в каждой локации — а их всего 39 — ребенок ставит уникальную печать. Места разные. Это и музей-усадьба Павлова. И рестораны, где есть детские комнаты, меню, а часто и детские туалеты. И развлечения типа картинга или полета в аэротрубе. И отели с термами и подогреваемым бассейном, как экопарк "Поляны". Или, например, "В некотором царстве" — это комплекс, построенный в стиле сказок. В городе множество активностей: музей шоколада, музей леденца, музей пряника и другие. Есть новогодние программы и театральные постановки: в Рязани вообще прекрасные театры. Очень качественно и вкусно представлена кухня края — я говорю о ресторанах "Графин", "Старый мельник", гастробаре "Есть" и других. Специально к Новому году рязанцы сделали ярко-зеленый калинник с еловым вкусом. Калинник — это гастробренд, ржаной десерт с прослойкой из калины, адаптированный для современного гостя».

На Вятке свои порядки

Киров же, хотя и остается без статуса новогодней столицы, внимания тем не менее заслуживает.

Как в Калининграде идет охота за фигурками хомлинов, а в Йошкар-Оле — котов, так и на Вятке охотятся за кикиморами. Небольшие статуэтки установлены вблизи главных достопримечательностей: на набережной Грина, на аллее к центральной ротонде, у фонтана «Парящий камень».

По Кирову хорошо ходить от одного чарушинского здания до другого. Самое красивое, несомненно,— дом Булычева, готический особняк, украшенный грифонами, с первым телефоном, электричеством и лифтом в городе. На Пятницкой уцелел особняк, в котором проживал сам архитектор Иван Аполлонович Чарушин, а разместиться стратегически правильно в отеле, названном по фамилии знаменитого архитектора.

«Вятские — девки хватские», и Салтыков-Щедрин привез отсюда не только жену, но и «хвост» фамилии — «Щедрин». Девок не девок, а впечатлений из Кирова можно привезти с лихвой. Здесь находится один из самых завораживающих музеев авиации и космонавтики — имени Циолковского: со спускаемым аппаратом, симулятором МКС и Белкой и Стрелкой в виде дымковских игрушек, традиционного промысла этих мест. В «Заповеднике сказок», где проходит по десять программ каждый день и ни одна группа не пересекается с другой, можно покататься на ватрушках с ледяных катальных гор. Две встречные горки пришли из петровской эпохи: съехав с одной, сразу поднимаешься на другую.

Аутентичные рестораны города — «Царское село», «Васнецовъ», «Острова» и другие — спорят о том, чьи рыжики самые крепкие. Даже соленые огурцы в оливье здесь заменяют «черным золотом», а за правильный медовик сражаются не на шутку.

Урал сердечко украл

Пермский край зимой — это очень красиво, не всегда тронуто цивилизацией и временами страшно холодно. Тех, кто стартует от Красновишерска на камни Ветлан и Полюд на снегоходах, обязывают надеть специальные унты и варежки, чтобы не отморозить конечности: –40?С — нормальная температура для этих мест.

Дорога погружает в зимнюю сказку: вековые ели в шубах нетронутого снега, в погожий день слепит солнце. Недействующая телевышка на вершине Полюда, похожего на гребень волны, покрыта дециметровыми наростами инея. С отвесной стометровой скалы Ветлан видна река Вишера с «быками»-ряжами — искусственными островами, созданными для лесосплава. До горизонта — ковер белой тайги.

Базой для радиальных поездок, однако, логичней выбрать поселок Усьва. Во-первых, здесь развитая инфраструктура: глэмпинги, бани, катание на снегоходах, инфопункт и т. д. Во-вторых, всего в пяти километрах от поселения находятся знаменитые Усьвинские столбы с отдельно стоящей скалой Чертов палец. В-третьих, из Усьвы легко можно добраться до курорта «Губаха», который кроме подъемников и подогреваемых чанов может похвастать башней Gu Sky Tower. И наконец, главное: в 12 км от Усьвы раскинулся Каменный город. Кварцевые останки скал причудливых форм образуют нерукотворное поселение с «улицами» и «площадями». На некоторые камни можно забраться, но делать это нужно с осторожностью.

Если не Пермский край, то на Урале, конечно, стоит смотреть в сторону Екатеринбурга.

«Город очень богат вкусными интересными ресторанами,— подчеркивает Наталья Анисимова.— Даже в музее истории вместе с настоящим старообрядцем можно попробовать блюда, приготовленные по рецептам столетней давности. Еще бы я рекомендовала съездить на ферму "Никольская слобода": дегустация сыров, общение с животными, иммерсивная программа. В городе есть уникальный музей в бывшей больнице, арт-пространство "Л52". Есть музей андеграунда с залом рок-музыки и недавно открывшимся баром "Вечно молодой". Есть подземный "Рок-переход" недалеко от станции метро "Площадь 1905 года", где оживает вся история свердловского рока».

Мурман — кому мать, кому мачеха

В правильную погоду северное сияние можно разглядеть даже в агломерации Петербурга. Но все-таки охотиться за ним на Кольском полуострове куда как приятнее.

За последние годы здесь появилось много новых, очень симпатичных загородных курортов, таких как «Северное сияние» или «Лапландская деревня»: между крабами и снежками юкигассен можно вдоволь наснимать разноцветных всполохов. По прилете стоит получить «Паспорт полярника», в нем ставят печати в каждом из рекомендованных мест: например, в шахте Каула-Котсельваара в поселке Никель.

В саамской деревне «Олений двор» дают покормить оленей с рук. Под Кандалакшей можно забраться (на снегоступах или в собственной обуви) на гору Волосяная и даже остаться на ночлег на ее вершине в красном домике. Самое штучное впечатление — айс-флоатинг: в непромокаемом костюме из оранжевого неопрена дрейфуют на противоположной к Мурманску стороне Кольского залива. Но еще колоритнее делать это среди льдин в Белом море, в Кандалакше. А закусывать поистине экзистенциальные впечатления стоит в ресторане «Причал 11» поебурихой с треской и форелью, что бы это ни значило.

«Мурманская область в моем зимнем рейтинге занимает строчки в начале списка,— рассказывает путешественник, исследователь, автор сюжетов об интересных местах России Глеб Степанский. — Да, возможно, на полуостров Рыбачий зимой не очень хорошая дорога, но на снегоходах точно можно проехать. Нужно понимать, что зима — это полярная ночь, но там все-таки не кромешная темень. Есть два-три часа, когда идут так называемые полярные зори, и вот в это время выйти в Териберке на корабле и попытаться увидеть китов — потрясающее впечатление. Также в Мурманской области есть отличный курорт BigWood в Апатитах: оптимальное соотношение цены и качества. Поблизости, кстати, расположен аэропорт, сам там был в феврале 2025 года. По пути в Мурманск, если ехать на машине, можно заехать в Карелию. Это удивительная таежная природа, там много классных мест: начиная от Рускеалы, до которой из Питера можно добраться одним днем, туда-обратно, заканчивая более северными локациями. Если вы в принципе любите Север, назову неочевидное направление — Архангельскую область. Я побывал в Архангельске прошлой зимой. Мне очень понравилось, там есть чем заняться. Там очень интересные верфи, где строят деревянные корабли по канонам XVIII века. Там красивая арктическая природа. Остров Ягры ближе к Северодвинску — потрясающее место. Архангельск в принципе уютный город с неплохой поморской кухней, где можно найти рестораны на любой вкус и кошелек».

По словам Глеба Степанского, если главная цель — горы, то мало что может сравниться с Кавказом: «Очень красивая зима на Домбае, и само место потрясающее. Когда я попал туда в первый раз, думал, что меня уже ничем не удивишь, я же был в 67 странах мира. Но те горы, что я увидел в Домбае,— это что-то невероятное. Да, инфраструктура немножко хромает, но только ради гор можно туда улететь, кататься или наслаждаться природой, если вы не стоите на горных лыжах или сноуборде».

«Это место нашей встречи — Манжерок!»

Встать на лыжи или доску в России можно во множестве мест: от привычных Эльбруса и Шерегеша до экзотических (в своей неожиданности) искусственных склонов Вологодчины. Но Алтай и здесь стоит особняком. Весь он — один большой механизм исполнения желаний: тут правильно думать, о чем хочешь, и это исполняется. Совершенно рождественская история.

Можно гулять по цветным горам Кызыл-Чина, получившим просторечные названия Марс-1, 2 и 3. «Марсианские» холмы несколько миллионов лет скрывались под водой, являясь чашей гигантского реликтового Чуйского озера.

Можно подняться на Белуху вертолетом: в последние годы вертолетов все больше, пеших туристов все меньше — процесс энтропии.

Можно доехать до Ини, в которой маленькая скульптура вождя революции обращена лицом к Монголии, спиной к России.

Ининский подвесной мост строили около трех тысяч заключенных седьмого отделения Сиблага НКВД: это первый в истории человечества двухопорный цепной мост, сооруженный при помощи зэков, которым обещали скостить срок. Архитектору — Сергею Афанасьевичу Цаплину — к моменту начала строительства стукнуло всего 19 лет. Советская власть сказала ему: будь добр, хватит нам понтонных переправ, мы строим мост, который сможет решать задачи переправы тяжелой техники, но опоры делай сам.

Цаплин строил мост почти год, когда все было готово, встал под него. Зэки загрузились в машину — дедушку современного газика — и мост выдержал. Однако по пути в Горно-Алтайск у одного из пяти автомобилей ЗИС летит сцепление, машина падает в Катунь, 27 строителей тонет… Ровно по этому же проекту ученик Цаплина, эмигрировавший в США, потом возведет Голден гейт.

На Манжероке, который находится в получасе езды от аэропорта Горно-Алтайска, эти драмы забываются. Горнолыжный сезон здесь — это apres ski и vanity fair, помноженные на национальный колорит. Несколько лет назад тут открылся самый большой курорт на Горном Алтае, в котором только в пятизвездочном отеле — свыше трехсот номеров. В прокат можно взять примерно все, скажем, переноску для собак, которые, в теории, могут испугаться подъемников. В развлекательном комплексе для детей есть свой домик на дереве, веревочный парк, кафе и множество аттракционов дополненной реальности. Развлечений для взрослых не меньше, а сезон катания может, при некотором везении, продлиться до начала мая — трассы тщательно снежатся всю зиму.

Тридевятое царство

Калининград и область всегда притягивали отъявленных романтиков. Годы советской власти не вытравили прусский дух, он чувствуется буквально во всем: в улочках, мощенных брусчаткой, кирхах, респектабельном районе Амалиенау. Зимой регион так же прекрасен, как и в любое другое время года.

На старинном заводе «Понарт», превращенном в общественное пространство, идет иммерсивная выставка о Великом потопе — обещают, что любой почувствует себя Ноем. В кафедральном соборе на острове Канта регулярно исполняют на органе хоральную прелюдию фа минор Баха — это так красиво, что слезы льются сами. Всю зиму, и не только в декабре, в соборе будут проходить декабристские вечера: Александр Яцко будет читать стихи Мандельштама, а Марина Зудина — играть в спектакле-оммаже Гофману; знаменитый сказочник родился в Кенигсберге и в этом самом соборе учился играть на органе.

Мало что может сравниться с рождественским убранством Зеленоградска: новогоднее оформление витрин давно стало визитной карточкой города. Каждый год до конца января, в 16:00, от Курортного проспекта стартует неспешная прогулка с аудиогидом в наушниках — авторское путешествие по центру курорта с музыкой и звуковыми эффектами. Но красив не только экс-Кранц: по Черняховску, бывшему Инстербургу, можно, ахая, прогулять весь день. Знай только заправляйся «топливом», например, в кафе «У Солохи»: борщ с пампушками, сало — и жизнь становится нежна.

Коломна-городок — Москвы уголок

Для того чтобы провалиться в зиму — белую, снежную, задумчивую,— необязательно отправляться на другой конец страны, в регионы экстремальных температур или высот. Варианты есть и рядом с обеими столицами.

«За зимним новогодним настроением стоит ехать в Суздаль и Владимирскую область в целом. Посетить новые пространства: "МИРА центр" (это культурный центр в Суздале) или один из его филиалов, ГЭС на Нерли. Они всегда делают интересные сезонные проекты: в декабре, например, у них Курентзис, а до середины февраля выставка "Звездоцветие",— рассказывает Наталья Анисимова. — Я бы отправилась в Ивановскую область и в Шую, посмотрела восстановленный в ретростиле вокзал. Обычно туда еще прибывает новогодний экспресс, это всегда красиво, украшено, паровоз с клубами пара. Довольно много разных зимних активностей есть в Тверской области: даже можно на хивусе (это аэроход) погонять в Конаково по льду или по бездорожью на "Нивах". Посетить разные фермы, закупиться сыром, пообщаться с животными».

Одно из лучших мест в плане иммерсивных экскурсий и погружения в историю — Коломна и ее многочисленные музеи: это и музей пастилы, и калачная, и музей мыла, и «Арткоммуналка». Начать стоит с туристического инфо-центра «Коломенский навигатор», где можно купить билеты сразу на все активности. Визит в Коломну логично совместить с поездкой в Зарайск, где открылись новые проекты: от бутик-отелей до ресторанчиков, кафе и необычных музеев. В Зарайске также красивый кремль, и разнообразные ставленые меды и зарайскую коврижку можно попробовать прямо там, музей располагается в кремле.

«Даже "Золотое кольцо" может стать неизъезженным маршрутом,— уверяет Глеб Степанский. — Советую заехать в Вологду, зимой она очень уютная. А вот в Великом Устюге в высокий сезон слишком много народу, и там не лучшая инфраструктура: мне кажется, они пока не вполне готовы к наплыву туристов. Зато съездить в Иваново, в Шую, в Плес зимой — это классная история».

Наталья Лавринович