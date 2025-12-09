На фестивале современного танца «На грани» в Екатеринбурге покажут 18 спектаклей

В Екатеринбурге на шести площадках проходит XII Международный фестиваль современного танца «На грани», он продлится до 12 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Свердловской музкомедии почтили память пермского хореографа Евгения Панфилова в рамках XII Международного фестиваля современного танца «На грани»

Фото: София Паникова

Зрители увидят 18 спектаклей, из них 13 премьер, — в ТЮЗе, театре оперы и балета, на малой и основной сценах театра музыкальной комедии, в театрах «Провинциальные танцы» и «Щелкунчик». Участниками фестиваля стали танцевальные коллективы из разных регионов России, Армении, Кореи и Северной Македонии.

«Фестиваль доказывает высочайший профессиональный уровень современной хореографии в уральском регионе. Это создает точку притяжения для разных коллективов, работающих в жанре современного танца»,— рассказал главный режиссер Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Филипп Разенков.

«Мы, конечно, танцующий город. Мы на грани разных жанров и разных искусств. Одна из главных тем нынешнего фестиваля — 70-летие одного из первопроходцев и главной фигуры российского танца Евгения Панфилова»,— добавила арт-директор фестиваля Лариса Барыкина.

Знаменитый пермский хореограф Евгений Панфилов (1955-2002) 30 лет назад создал театр своего имени. Спектакль «Восемь русских песен», премьера которого прошла в 1995 году и вошла в «золотой фонд» его произведений, открыл программу фестиваля.

По словам организаторов, главной концепцией в этом году стала тема обращения к истокам, традициям и поискам самоидентичности.

Фестиваль современного танца «На грани» проводится с 2008 года.

София Паникова