Ростовская область потеряла 112 млн рублей от коррупционных преступлений в 2025 году

Коррупционные преступления причинили ущерб бюджету Ростовской области на 112 млн руб. в 2025 году. Об этом заявил врио заместителя начальника полиции ГУ МВД России по региону Александр Туркин на пресс-конференции.

«Из причиненного ущерба удалось возместить 94 млн руб., что составляет 83% от общей суммы. Для сравнения: в 2024 году коррупция нанесла региону урон в 204 млн руб., при этом компенсировали 198 млн руб. — 97% от причиненного вреда. В прошлом году уровень возмещения был примерно 85%»,— пояснил господин Туркин.

По его словам, полицейские проверяют намерения должностных лиц и собирают информацию об их имуществе и денежных средствах на счетах еще до передачи материалов в следственные органы. Уже на этапе оперативно-разыскных мероприятий становится известно, на какие активы будет наложен арест.

«В предстоящем периоде мы продолжим работу, направленную на повышение эффективности борьбы с коррупцией. Имеющиеся перспективные материалы позволят сохранить положительную динамику роста показателей по основным позициям борьбы с коррупцией»,— отметил врио заместителя начальника полиции регионального ГУ МВД.

