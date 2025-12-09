Ростовская область заняла третье место по объему нового жилья в 2025 году

Ростовская область вошла в тройку лидеров России по объему введенных жилых площадей в ноябре 2025 года, несмотря на резкое сокращение показателей по сравнению с октябрем. Об этом сообщает Domostroydon.ru со ссылкой на Единый ресурс застройщиков.

По информации аналитиков, в ноябре в регионе ввели 9 жилых объектов с 2,7 тыс. квартир общей площадью 128,7 тыс. кв. м. Это почти вдвое меньше октябрьских результатов — 22 дома, 5,3 тыс. квартир и 252,8 тыс. кв. м. Количество домов сократилось на 59%, а площадь — на 49%.

По объему введенных площадей лидирует Москва с показателем 224,6 тыс. кв. м. Второе место занимает Кабардино-Балкарская Республика — 135,9 тыс. кв. м. Ростовская область делит третье место с Санкт-Петербургом, который ввел 126,4 тыс. кв. м.

Валентина Любашенко