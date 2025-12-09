Путин признался, что иногда «по-тихому» ездит без кортежей и мигалок

Президент России Владимир Путин рассказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), что иногда перемещается «по тихому» — без мигалок и кортежей.

«Может быть, странным покажется: я не всегда езжу с мигалками и сигналами. Иногда, если говорить по-честному, я по-тихому езжу. Без всяких кортежей, такое тоже бывает»,— сказал глава государства.

Владимир Путин поделился этими подробностями, рассуждая о проблеме плохой организации движения электровелосипедов и электросамокатов, на которых передвигаются курьеры. «Я вижу, что происходит с этой доставкой, вижу»,— подчеркнул президент. Он пообещал дать поручение для скорейшего разрешения вопроса.

Степан Мельчаков