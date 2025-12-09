В Дагестане возбудили дело о нарушении жилищных прав сироты

Следственный комитет возбудил дело против должностных лиц администрации Шамильского района Дагестана, которые приобрели для сироты дом с существенными дефектами. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

По информации ведомства, Хунзахским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при обеспечении сироты жилым помещением по признакам преступления).

По данным следствия, в сентябре 2021 года сотрудники администрации муниципального образования Шамильский район заключили контракт на покупку дома в с. Хебда. Жилье предназначалось для передачи сироте, однако чиновники знали о серьезных недостатках строения, которые делали невозможным его использование.

Администрация не провела обязательную оценку и техническое обследование помещения. В итоге купленное жилье оказалось непригодным для проживания и не было предоставлено сироте.

Следователи отметили, что противоправные действия должностных лиц серьезно нарушили жилищные права сироты на получение пригодного для проживания жилья. Также пострадали интересы общества и государства.

Валентина Любашенко