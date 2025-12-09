Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Игрок «Локомотива» Александр Елесин стал капитаном сборной России

Защитник и капитан ярославского ХК «Локомотив» Александр Елесин будет капитаном сборной России на Кубке Первого канала в Новосибирске. Об этом сообщили в Федерации хоккея России.

Фото: ХК «Локомотив»

Ассистентами капитана на турнире будут Илья Сафонов («Ак Барс»), Максим Соркин (ЦСКА), Роман Канцеров («Металлург»), Максим Джиошвили («Динамо» Мск), Илья Карпухин («Ак Барс»), Богдан Конюшков («Торпедо») и Прохор Полтапов (ЦСКА).

В составе сборной России также нападающие «Локомотива» Егор Сурин и Георгий Иванов. Средний возраст сборной — 25 лет. Вызваны представители 13 клубов КХЛ. На Кубке сыграют также сборные Беларуси и Казахстана. Матчи пройдут с 11 по 14 декабря.

Алла Чижова

