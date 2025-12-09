Путин призвал не перекладывать ответственность на искусственный интеллект

Несмотря на потенциальную эффективность применения искусственного интеллекта (ИИ) при принятии решений, окончательная ответственность должна лежать на человеке. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Президент признал, что иногда «подсказка» от ИИ может привести к более качественному решению по сравнению с тем, что человек способен принять самостоятельно. Однако, по словам Владимира Путина, за окончательное решение должен нести ответственность конкретный человек.

«Это потребует от любого специалиста необходимости проверить, пересчитать, пересмотреть, ответственность должна быть персональной, особенно в таких решениях, от которых зависит безопасность и жизнь людей»,— сказал президент.

Тема технологий была затронута на заседании, так как вопросы эффективности и безопасности ИИ оказались в повестке СПЧ, озвученной главой государства.

Накануне в ходе встречи с председателями парламентов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) спикер Государственной думы Вячеслав Володин поделился с президентом историей о казусе в применении ИИ. Председатель Госдумы, присутствовавший на встрече в качестве председателя Парламентской Ассамблеи ОДКБ, рассказал, что в одной европейской стране министром назначили ИИ, который впоследствии «проворовался».

В сентябре в Албании назначили ИИ-бота Diella министром общественных закупок. Правительство страны предполагало, что это поможет более эффективно бороться с коррупцией. На прошлой неделе в новостях появились сообщения, что ИИ-министр был «арестован» по подозрению в получении взятки биткоинами. Однако источником для этой новости было сообщение пародийного балканского СМИ.

Степан Мельчаков