В Ульяновске в суд направлено уголовное дело бывшего замдиректора «Дорремстроя»

Уголовное дело бывшего заместителя ульяновского МБУ «Дорремстрой» Сергея Рябова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ, от семи до 12 лет лишения свободы) передано в суд. Об этом во вторник сообщило следственное управление СКР по Ульяновской области.

Также завершено расследование и второго уголовного дела, связанного с первым — в отношении тольяттинского предпринимателя Алексея Вайсова, обвиняемого в даче взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ, от семи до 12 лет лишения свободы).

По данным следствия, Сергей Рябов 2023 году получил от заместителя директора тольяттинской компании «Госпоставщик» Алексея Вайсова взятку в размере 918 тыс. руб. «за фиктивное занижение стоимости товара «Галит минеральный» (техническая соль, применяемая в качестве реагента на дорогах в зимний период) и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по муниципальному контракту на поставку реагента. Также, по мнению следствия, взятка была направлена на обеспечение «дальнейшего сотрудничества». Сумма взятки была переведена в несколько этапов на банковский счет, находящийся в пользовании бывшего заместителя директора МБУ.

Сергей Рябов после этого фактически был повышен в должности — почти год, с апреля 2024 года по март 2025 года, он исполнял обязанности директора «Дорремстроя». Он был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий 16 мая 2025 года сотрудниками управления по экономической безопасности и противодействию коррупции регионального УМВД совместно с представителями регионального СУ СКР. Суд избрал им меру пресечения в виде подписки о невыезде. На допросах в СУ СКР обвиняемые признали вину.

По ходатайству следователя наложен арест на принадлежащий Сергею Рябову автомобиль стоимостью более 2 млн руб.

Алексей Вайсов также является владельцем и директором тольяттинской компании «Про-сол» (ООО, оптовая торговля неспециализированная). Компания «Госпоставщик» (оптовая торговля неспециализированная) принадлежит Евгению Осминкину (он же — директор компании). При этом «Про-сол» аффилирована с «Госпоставщиком» через ООО «ФК Владимир», совладельцами которой (с долями по 33%) являются Евгений Осминкин и Алексей Вайсов.

Проблемы с «Госпоставщиком» возникали ранее и в Самарской области. Так, согласно данным Арбитражного суда Самарской области, летом 2024 года департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары направил в арбитражный суд иск с требованием взыскать с «Госпоставщика» неустойку и штраф в размере 636 тыс. руб. За недопоставку 2,37 тыс. тонн галита. Суд, не опровергнув факты, в удовлетворении иска, тем не менее, отказал, указав, что списание неустойки является обязанностью заказчика, и он должен сделать это самостоятельно.

Андрей Васильев, Ульяновск