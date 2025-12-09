«Не идеальные, но какие есть»

Дональд Трамп сделал ряд резких заявлений в адрес Владимира Зеленского и европейских лидеров. Президент США фактически посоветовал украинскому коллеге не тянуть время и принять американский мирный план. Глава Белого дома также обвинил большинство руководителей современной Европы в слабости и неспособности к реальным действиям. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что Трамп решится на серьезные меры против Киева и Брюсселя.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп явно раздражен поведением Зеленского и его европейских покровителей, причем так, что фактически перешел на личности. По сути, президент Соединенных Штатов вернулся к риторике начала года, в частности, повторил конструкцию о слабом Джо Байдене, которого хороший делец Зеленский, грубо говоря, сумел раскрутить на $350 млрд. Сейчас ситуация, конечно, иная, тем не менее Америку пытаются втянуть в конфликт, хотя это в первую очередь дело Европы. Между тем пора бы провести выборы президента Украины, поскольку Владимир Зеленский использует ситуацию в свою пользу. При этом глава Белого дома не исключает, что действующий украинский лидер вновь победит.

Что касается Старого Света, не везде, но во многих странах континента царит полное разложение: там управляют слабые руководители, и главное — они ничего не делают, чтобы наступил мир. Он — Трамп — работает, а они вставляют палки в колеса. СМИ между тем приводят новые подробности того, как развивались события в последние дни. Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф провели более чем двухчасовой разговор с Зеленским по итогам консультаций украинской и американской делегаций в Майами и вроде как напрямую потребовали согласиться с американским мирным планом.

Зеленский прямо «нет» не сказал: ответил, что конечной бумаги не видел, мол, должен вникнуть, как следует ознакомиться. Трамп по этому поводу высказал публичное удивление, переходящее в недовольство. В итоге на сегодня документ официально как бы не отвергнут, однако Европа вместе с Украиной подготовили ему альтернативу. Что это значит, понятно: от диалога не отказываемся, но, мягко говоря, предлагаем свои условия, что значит «нет».

Теперь главный вопрос: что скажет на все это Дональд Трамп? Вернее, слова уже в основном сказаны, но какие дела за этим могут последовать? Насущный вопрос — оружие и разведданные для Киева. Прекратит ли Дональд Трамп все это поставлять, сложно сказать. По всему видно, что к католическому Рождеству мир заключен не будет, видимо, к Новому году тоже. Очередной кавалерийский наскок явно не удался. Второй интересный вопрос: насколько далеко зайдет конфликт Трампа и Европы и пойдет ли на него нынешний глава Белого дома? Можно сказать, что конфликт уже есть, но будет ли он раскручиваться? Не в том сейчас положении 47-й президент США, чтобы разбрасываться союзниками. Они не идеальные, но, как говорится, какие есть, других не имеется.

Дмитрий Дризе