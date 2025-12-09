Петербургскую медкомпанию оштрафовали за дискриминацию при найме сотрудников

Мировой судья судебного участка №165 Санкт-Петербурга оштрафовал ООО «ОЗ Мед», занимающееся предоставлением медицинских услуг, на 20 тыс. рублей за размещение вакансий с дискриминационными требованиями к соискателям. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Как следует из публикации, компания разместила на сайте поиска работы объявление о вакансии «медицинская сестра — администратор» с условиями «гражданство РФ, одинокая девушка/женщина, возраст 45 лет». В другом объявлении указывались требования «гражданство РФ, женский пол, приятная внешность».

Судья пришел к выводу, что такие формулировки содержат ограничения, не связанные с деловыми качествами кандидатов. ООО «ОЗ Мед» признали виновным по ст. 13.11.1 КоАП РФ (распространение информации о вакансиях, содержащей ограничения дискриминационного характера). По двум протоколам компании назначили штрафы по 10 тыс. рублей.

Артемий Чулков