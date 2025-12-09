Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ярославский аэропорт приостановил работу на фоне беспилотной опасности

В Ярославской области в аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале 9 декабря в 18:09.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— пояснил господин Кореняко.

В 17:37 9 декабря губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в регионе объявлена беспилотная опасность. Отражением атаки занимаются Министерство обороны и силовые ведомства.

Губернатор призвал жителей при нахождении фрагментов беспилотников не прикасаться к ним и сообщить о находке по телефону 112.

Алла Чижова

