В Ростовской области задержан угонщик Chery Tiggo из Ставрополя

Инспекторы ДПС Госавтоинспекции Ростовской области остановили угнанный автомобиль Chery Tiggo, который был похищен 7 декабря в Ставрополе. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

По информации ведомства, водитель проигнорировал требование остановиться для проверки документов на посту «Песчанокопский». После этого началось преследование, которое продолжалось с 145 км до 150 км автодороги «Ростов-Ставрополь».

Злоумышленником оказался 38-летний водитель, которого доставили в отдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что он находился в розыске по ст. 314 УК РФ (уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы и применения принудительных мер медицинского характера).

Кроме того, в отношении задержанного составили административные протоколы по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и по ч. 2 ст. 12.26 КоАП (невыполнение требования пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения водителем, лишенным права управления транспортными средствами).

Валентина Любашенко