Путин попросил Меркачеву направить ему предложения по «новогоднему помилованию»

На заседании Совета по правам человека правозащитница Ева Меркачева попросила президента провести «новогоднее помилование» — освободить от тюремного заключения женщин, имеющих детей, и людей с инвалидностью, которые впервые привлекаются за нетяжкие и ненасильственные преступления.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Пусть мамы будут с детьми, пусть больные, немощные, останутся с близкими или с теми, кто готов их поддержать. Такое праздничное чудо, подарите его, Владимир Владимирович»,— обратилась она к президенту.

Владимир Путин в ответ попросил направить ему предложения по помилованию и пообещал их рассмотреть.

Полина Мотызлевская