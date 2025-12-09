Путин попросил Меркачеву направить ему предложения по «новогоднему помилованию»
На заседании Совета по правам человека правозащитница Ева Меркачева попросила президента провести «новогоднее помилование» — освободить от тюремного заключения женщин, имеющих детей, и людей с инвалидностью, которые впервые привлекаются за нетяжкие и ненасильственные преступления.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«Пусть мамы будут с детьми, пусть больные, немощные, останутся с близкими или с теми, кто готов их поддержать. Такое праздничное чудо, подарите его, Владимир Владимирович»,— обратилась она к президенту.
Владимир Путин в ответ попросил направить ему предложения по помилованию и пообещал их рассмотреть.