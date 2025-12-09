За пять часов ПВО сбили над регионами России 26 беспилотников

Средства противовоздушной обороны России с 9.00 до 14.00 мск уничтожили 26 дронов над девятью регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Основной удар пришелся на Брянскую область, где было сбито 17 беспилотников. Еще два дрона ликвидированы над Калужской областью, по одному — над Курской, Смоленской областями, Ставропольским краем, Кабардино-Балкарией, Чечней, Ингушетией и Северной Осетией-Аланией.

В ночь на 9 декабря над регионами страны сбили 121 беспилотник. Из них 49 сбили над Белгородской областью, а 22 — над Крымом.