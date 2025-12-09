«Россети» судятся с нижегородской мэрией из-за передачи бесхозяйных сетей

ПАО «Россети Центр и Приволжье» и администрация Нижнего Новгорода в суде пытаются урегулировать передачу компании вновь выявленных бесхозяйных сетей. Об этом руководитель комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) Светлана Помпаева сообщила на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству 9 декабря 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Комитет каждый год выявляет бесхозяйные инженерные сети и передает их на обслуживание профильным организациям. В 2025 году 148 объектов переданы ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», 162 объекта тепло- и водоснабжения передали АО «ОКО».

Светлана Помпаева пояснила, что по федеральным нормам объекты электроснабжения подлежат передаче в безвозмездное владение и пользование только системообразующей территориальной сетевой организации — ПАО «Россети Центр и Приволжье». Муниципалитет рассчитывает по двум договорам передать на обслуживание 2,67 тыс. объектов, однако стороны не сошлись во мнении по проектам договоров.

Со слов Светланы Помпаевой, сетевики настаивают на том, что город будет платить за ремонт и модернизацию имущества, если затраты Россетей не окупятся тарифом. Также компания хочет принимать объекты только в хорошем состоянии, а большинство из них требует ремонта. Право на списание имущества организация хочет оставить за собой, но за демонтаж и утилизацию должен платить муниципалитет. Помимо этого, Россети просят предоставить полный пакет документов по всем сетям в течение 10 дней, а по части еще не завершена процедура регистрации.

Руководитель КУГИ считает, что своими условиями Россети ставят город в крайне невыгодное положение, перекладывая все финансовые и эксплуатационные риски на городской бюджет. Рассмотрение иска назначено на 15 декабря. Если стороны до 31 декабря не подпишут договоры, то потом передача бесхозяйных сетей будет возможна уже только с 2027 года, отметила госпожа Помпаева.

Депутат и замдиректора филиала «Нижегородский» ООО «ЭН+ Тепло Волга» филиала Алексей Родин предложил поднять вопрос на гордуме и пригласить представителей компании: ему непонятно, почему такая «гигантская организация» не может взять на баланс эти сети.

Ирина Швецова