Путин назвал безобразием выселение родственников участников СВО из квартир

Президент Владимир Путин поручил разобраться с каждым случаем незаконного выселения родственников участников СВО и наказать соответствующим образом всех виновных.

«Странно, что членов семей участников специальной военной операции выселяют из жилья. Да какой бы статус ни носило это жилье — человек на фронте, воюет. Что за бред вообще? Это вообще безобразие»,— сказал президент на заседании Совета по правам человека.

На совете руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова напомнила президенту о ситуации, сложившейся в семье жительницы Бурятии Зои Солдатовой, которую пытались выселить из служебной квартиры супруга — действующего участника СВО. По словам госпожи Белеховой, после того, как Владимир Путин обратил внимание на случившееся, «процесс выселения» был остановлен. Она указала, что такие ситуации продолжают происходить, но комитет держит их на контроле.

Полина Мотызлевская