Ростовская область заняла 59-е место по доступности автомобилей в 2025 году

Ростовская область заняла 59-е место в рейтинге регионов России по доступности автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данным аналитиков, в регионе только 13,1% семей имеют возможность приобрести и содержать машину стоимостью до 1,3 млн руб. Новый автомобиль среднего ценового сегмента до 2,9 млн руб. способны купить еще меньше жителей — всего 3,3% семей.

«По информации Автостата, в регионе, по состоянию на 1 декабря 2025 года насчитывается 325 тыс. машин, а на 1 тысячу жителей приходится 286 автомобилей»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко