Путин призвал освободить от тестирования по русскому детей соотечественников
Президент Владимир Путин поручил членам Совета по правам человека проработать вопрос сдачи теста по русскому языку детьми соотечественников. По его словам, такие дети не должны сдавать экзамен при поступлении в школы наравне с мигрантами.
Владимир Путин
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Вопрос сдачи тестирования детьми соотечественников на заседании совета поднял его председатель Валерий Фадеев. «В совет поступают обращения родителей, чьи русскоязычные дети не смогли пройти тестирование для определения в школу. Это переселенцы из Латвии, Казахстана, Молдавии, Киргизии»,— сказал господин Фадеев.
Он также процитировал одно из таких обращений: «Для наших детей русский язык является родным. Дети думают на русском, свободно говорят и пишут, читают стихи и поют песни. И мы общаемся в своих семьях на русском языке. Непрохождение теста просто повергло нас в шок. Мы и подумать не могли, что наши дети могут столкнуться с такими трудностями». По словам господина Фадеева, такие ситуации происходят из-за «избыточной формализации». Он также предложил скорректировать процедуру приема в школы для таких детей.
Президент идею поддержал и попросил принять соответствующие решения.
Закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка вступил в силу 1 апреля 2025 года. Оценка за тест выставляется по пятибалльной шкале. Для успешного его прохождения ребенку необходимо получить оценку «удовлетворительно» (тройку).