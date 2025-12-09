Офицеру заплатили за молчание

Суд отправил под арест начальника одного из военных представительств Минобороны, который обвиняется во взяточничестве. По версии следствия, он получал деньги от управляющего ООО «Крым-авто» за содействие при согласовании актов по ремонту и обслуживанию автомобильной и другой военной техники, которая использовалась в Крыму и в зоне СВО. В результате контракты не были выполнены.

Как сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, военпред был задержан в Татарстане. Следствие имени фигуранта не называет. По данным источников «Ъ», речь идет о начальнике военного представительства полковнике Владимире Куимове. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 5 ст. 290 и ч. 1 ст. 285.4 УК РФ). По данным «Ъ», вину полковник признает частично.

Согласно материалам дела, в начале СВО АО «Ремдизель» из Набережных Челнов (занимается капитальным ремонтом всего модельного ряда автомобилей и специальной техники «КамАЗ») заключило многомиллионные контракты с Минобороны России на выполнение работ по техобслуживанию грузовых «КамАЗов». Машины поставлялись на территорию Крыма, где их техническим обслуживанием занималась компания «Крым-авто» — официальный дилер КамАЗа, которую возглавляет 40-летний Алексей Кислов. Владимир Куимов отвечал за приемку транспорта и следил за качеством выполненных работ.

Как сообщили «Ъ» источники в правоохранительных органах, военпред обнаружил, что в актах сдачи-приемки работ от «Крым-авто» итоговая стоимость была завышена путем дублирования некоторых из оказанных услуг и объемов использованных технических жидкостей.

Вместо того чтобы доложить о выявленных нарушениях, полковник предложил господину Кислову платить ему за молчание. Тот согласился. Деньги перечислили на банковский счет представителя ПКФ «Спецремкам» из Набережных Челнов под видом сборов на гуманитарную помощь для участников СВО.

«В 2022–2024 годах подозреваемый получил от управляющего ООО "Крым-авто" взятку в размере 380 тыс. руб. за общее покровительство при выполнении контрактов. В результате условия контрактов выполнены не были»,— уточнили в пресс-службе ГВСУ.

По ходатайству военного следователя суд избрал Владимиру Куимову меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении Алексея Кислова возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). По данным источников «Ъ», он дает признательные показания.

Александр Дремлюгин, Симферополь; Сергей Сергеев