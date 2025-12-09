Силы ПВО сбили еще один дрон на подлете к Москве

На подлете к Москве сбили третий беспилотник за сутки. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Об уничтожении еще двух беспилотников господин Собянин сообщил в 16:49.

В начале декабря Сергей Собянин заявил в интервью телеканалам «ТВ Центр» и «Москва 24», что система противовоздушной обороны Москвы обеспечивает защиту города эффективнее, чем в самых передовых странах. «На мой взгляд, система ПВО, войска ПВО делают все возможное, чтобы защитить город от этих террористических актов. На мой взгляд, у них получается»,— сказал мэр.